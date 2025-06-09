Diyanet İşleri Başkanlığı, Mekke'de 'En Başarılı Hac Organizasyonu' Ödülünü Kazandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mekke'de 'En Başarılı Hac Organizasyonu' Ödülünü Kazandı
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke'de düzenlenen ödül töreninde Diyanet'in 'En Başarılı Hac Organizasyonu' kategorisinde 'Elmas' seviyesinde birinci olduğunu açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke'de düzenlenen "Lebbeytüm Ödül Töreni"nde Diyanet'in "En Başarılı Hac Organizasyonu" kategorisinde "Elmas" seviyesinde birincilik ödülü kazandığını açıkladı.

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından "Lebbeytüm Ödül Töreni düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 100'ü aşkın ülke arasından "En Başarılı Hac Organizasyonu" kategorisinde "Elmas" seviyesinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organizasyonun planlama ve disiplin, hacı memnuniyeti, eğitim programları ve yenilikçi hizmetler başlıkları altında dört ana kriterde değerlendirildiğini ve tüm kriterlerde en üst seviye olan 'Elmas' seviyesinde ödül alındığını bildirdi.

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının son üç yıl içinde üçüncü defa birincilik ödülünü kazanma başarısı gösterdiğine dikkati çekerek, "Bu ödülü ülkemizin almasına vesile olan, tüm bu çalışmalara emek veren başta Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz olmak üzere ibadet şuuru ile bu çalışmalara katılan, katkı sunan tüm personelimize teşekkür ediyor, ödül vesilesiyle kendilerini tebrik ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Rahman'ın misafirlerine en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz İnşallah" ifadelerini kullandı. - MEKKE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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