Diyanet Başkanı Erbaş'tan Hac İbadetinin Önemi vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerimesinden ve Resulullah Efendimizin (s.a.s.) hadis-i şerifinden anladığımıza göre hac, İslam'ın en önemli farzlarından birisi ve en kapsamlı ibadetlerinden birincisidir" dedi.

Diyanet İşleri başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2025 Hac Organizasyonu Kafile Görevlileri Eğitim Semineri"ne katıldı.

"Hac, hem mal ile hem beden ile yapılan bir ibadettir"

Programın açılışında konuşan Başkan Erbaş, hac ibadetini en güzel şekilde gerçekleştirmenin hazırlığı içerisinde olduklarını ifade ederek, "Ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hakk'ın ifade buyurduğu gibi hacca gitmeye gücü yetenin Beytullah'ı ziyaret etmesi, Allah'ın Müslümanlar üzerindeki en önemli bir hakkıdır. Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerimesinden ve Resulullah Efendimizin (s.a.s.) hadis-i şerifinden anladığımıza göre hac, İslam'ın en önemli farzlarından birisi ve en kapsamlı ibadetlerinden birincisidir. Yani hem mal ile hem beden ile yapılan bir ibadettir, diğer ibadetlerden farkı budur" dedi.

"Hacılarımızı hacda yapılacak olan her türlü işlevi en güzel şekilde yaptırmakla mesulüz"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının hac ibadeti süresinde iki şeye çok büyük önem verdiklerini belirterek, "Bunlardan birincisi haccın her menasikinin hakkıyla ve eksiksiz yerine getirilmesidir. Bizler hacılarımızı hacda yapılacak olan her türlü işlevi en güzel şekilde yaptırmak ve bunların ifade ettiği mana ve hikmetleri en iyi şekilde kavratmakla mesulüz. İkincisi ise hac vazifesinin arkasındaki anlam ve hikmetlerin idrak edilmesi, yani irşat vazifemiz. Niye tavaf yapıyoruz, neden say yapıyoruz, tavafın, say'ın, şeytan taşlamanın hikmeti, Arafat'ta vakfenin hikmeti. Bunları irşat görevlilerimiz, kafile görevlilerimiz tabii ki anlatacaklar" diye konuştu.

"Hacılarımızın heyecanlarının bitmesine fırsat vermemeliyiz"

Haccın bireysel, sosyal ve evrensel boyutlarının hacı adaylarına en güzel bir şekilde açıklanması gerektiğini dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Haccın sıradan bir yolculuk değil, bilinçli ve şuurlu bir yolculuk olduğunu, hacılığın ise bir unvan değil Müslümanın bütün hayatına yön veren büyük bir değişim ve dönüşüm olduğunu hacılarımıza hatırlatmalı, o kutlu beldede bulunmalarının önemine devamlı vurgu yaparak ibadet şuurlarını diri tutmalı ve bu fırsatı değerlendirmeleri yönünde bilinçlendirip onları sürekli teşvik etmeliyiz. Heyecanlarının bitmesine fırsat vermemeliyiz. Yani gidişlerindeki o heyecan dönüşlerinde de olsun. Heyecanını kaybetmelerine fırsat vermeyelim. Hac yolculuğu boyunca hac ibadetlerine rehberlik ettiğimiz kardeşlerimizi yüce Kitabımızın evrensel mesajlarıyla buluşturmanın gayreti içerisinde olmalıyız."

Programda, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da hazır bulundu. - ANKARA