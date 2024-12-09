Üye Girişi
Haberler
Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu

Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu

 Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi

Türkiye sınırında kaydedilen görüntü İsrailli bakanı küplere bindirdi

 Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler

"Bir Audi'yi bana çok gördüler"

Diyanet Başkanı Erbaş'tan Hac İbadetinin Önemi vurgusu

Diyanet Başkanı Erbaş'tan Hac İbadetinin Önemi vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hac ibadetinin İslam'ın en önemli farzlarından biri olduğunu belirterek, hacı adaylarının ibadet bilincini yüksek tutmaları gerektiğini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerimesinden ve Resulullah Efendimizin (s.a.s.) hadis-i şerifinden anladığımıza göre hac, İslam'ın en önemli farzlarından birisi ve en kapsamlı ibadetlerinden birincisidir" dedi.

Diyanet İşleri başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2025 Hac Organizasyonu Kafile Görevlileri Eğitim Semineri"ne katıldı.

"Hac, hem mal ile hem beden ile yapılan bir ibadettir"

Programın açılışında konuşan Başkan Erbaş, hac ibadetini en güzel şekilde gerçekleştirmenin hazırlığı içerisinde olduklarını ifade ederek, "Ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hakk'ın ifade buyurduğu gibi hacca gitmeye gücü yetenin Beytullah'ı ziyaret etmesi, Allah'ın Müslümanlar üzerindeki en önemli bir hakkıdır. Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerimesinden ve Resulullah Efendimizin (s.a.s.) hadis-i şerifinden anladığımıza göre hac, İslam'ın en önemli farzlarından birisi ve en kapsamlı ibadetlerinden birincisidir. Yani hem mal ile hem beden ile yapılan bir ibadettir, diğer ibadetlerden farkı budur" dedi.

"Hacılarımızı hacda yapılacak olan her türlü işlevi en güzel şekilde yaptırmakla mesulüz"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının hac ibadeti süresinde iki şeye çok büyük önem verdiklerini belirterek, "Bunlardan birincisi haccın her menasikinin hakkıyla ve eksiksiz yerine getirilmesidir. Bizler hacılarımızı hacda yapılacak olan her türlü işlevi en güzel şekilde yaptırmak ve bunların ifade ettiği mana ve hikmetleri en iyi şekilde kavratmakla mesulüz. İkincisi ise hac vazifesinin arkasındaki anlam ve hikmetlerin idrak edilmesi, yani irşat vazifemiz. Niye tavaf yapıyoruz, neden say yapıyoruz, tavafın, say'ın, şeytan taşlamanın hikmeti, Arafat'ta vakfenin hikmeti. Bunları irşat görevlilerimiz, kafile görevlilerimiz tabii ki anlatacaklar" diye konuştu.

"Hacılarımızın heyecanlarının bitmesine fırsat vermemeliyiz"

Haccın bireysel, sosyal ve evrensel boyutlarının hacı adaylarına en güzel bir şekilde açıklanması gerektiğini dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Haccın sıradan bir yolculuk değil, bilinçli ve şuurlu bir yolculuk olduğunu, hacılığın ise bir unvan değil Müslümanın bütün hayatına yön veren büyük bir değişim ve dönüşüm olduğunu hacılarımıza hatırlatmalı, o kutlu beldede bulunmalarının önemine devamlı vurgu yaparak ibadet şuurlarını diri tutmalı ve bu fırsatı değerlendirmeleri yönünde bilinçlendirip onları sürekli teşvik etmeliyiz. Heyecanlarının bitmesine fırsat vermemeliyiz. Yani gidişlerindeki o heyecan dönüşlerinde de olsun. Heyecanını kaybetmelerine fırsat vermeyelim. Hac yolculuğu boyunca hac ibadetlerine rehberlik ettiğimiz kardeşlerimizi yüce Kitabımızın evrensel mesajlarıyla buluşturmanın gayreti içerisinde olmalıyız."

Programda, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da hazır bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Türkiye'ye küfür edip kahkahalara boğuldu
img

Korku filmi sahnesi gibi! Et reyonunda satışa sunduklarına bakın
img

Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Artvin hava durumu 10 Aralık | Artvin'de kar var mı, hava nasıl olacak? Artvin 15 günlük hava Yemekteyiz Gülay kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülay Arslan kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Cemile kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Cemile Karagöz kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Emel kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emel Dönmez kaç yaşında, nereli? 9 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 9 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 9 Aralık Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? POMEM başvuru ekranı! 12 bin personel alımı ne zaman? POMEM başvuruları başladı mı? Suriyeliler gidiyor mu? Türkiye'deki Suriyeli mülteciler ülkelerine dönüyor mu? MUĞLASPOR-SİLİVRİSPOR MAÇI CANLI İZLE | Muğlaspor Silivrispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.