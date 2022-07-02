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Dilencilerin yeni oyunu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Eyüpsultan'da çöpten ekmek yeme numarasıyla duygu sömürüsü yapıp dilenen bir kişi, zabıta ekiplerince yakalandı.

Eyüpsultan'da çöpten ekmek yeme numarasıyla duygu sömürüsü yapıp dilenen bir kişi, zabıta ekiplerince yakalandı. Ekipleri görünce panikleyen dilencinin üzerinden, ekmeklerin arasına gizlediği 2 bin 400 TL çıktı.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede genel denetim, takip ve uygulamalarını sürdürüyor.

Eyüpsultan'da Göktürk Kemerburgaz yolunda bir dilenci, çöp konteynerini karıştırarak topladıkları ekmekleri yiyormuş gibi yaparken yakalandı. İlçe dışında ikamet ettiğini, hurda plastik ve pet şişe topladığını iddia eden kadının elinde bulunan poşetleri inceleyen zabıta ekipleri, dilencilikten kazandığı paraları poşetlerde bulunan ekmeklerin arasına gizlediğini tespit etti ve ekmeklerin de olduğu poşetten 2 bin 400 TL çıktı.

Ekipler, dilenciyi yakalayarak zabıta müdürlüğüne götürdü. N.Ç. isimli dilenciye "Kabahatler Kanunu" gereği cezai işlem uyguladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eyüpsultan Hisarcık Zabıta Yerel Haberler

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