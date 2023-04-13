Depremin ardından Büyükşehir ekipleri 654 enkaz kaldırıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından deprem bölgesinde bu zamana kadar toplam 654 enkaz kaldırıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından deprem bölgesinde bu zamana kadar toplam 654 enkaz kaldırıldı.

Çalışmalar halen Kahramanmaraş kent merkezinde devam ederken afetzede vatandaşlar yıkılan binaların molozlarının kaldırılmasını duygulu gözlerle izliyor. Yıkılan evinin enkaz kaldırma çalışmalarını izleyen afetzede vatandaşlardan Leyla Karabük, elindeki Türk bayrağını göstererek "Enkazdan hiç bir şey kurtaramadık. Ama elhamdülillah bayrağımızı kurtardık" dedi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise deprem bölgesinde çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek ekiplerin özverili bir çalışma yürüttüğünü, acıları sarmak için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubatta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında bölgede enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş kent merkezi ve Elbistan ilçesinde yapılan çalışmalarda bugüne kadar toplam 654 bina enkazı kaldırıldı. Çalışmaların halen Kahramanmaraş kent merkezinde devam ettiği belirtildi. Afetzede vatandaşlar ise depremde yıkılan evlerinin önünde çalışmaları duygusal gözlerle izliyor.

"Sadece bayrağımızı kurtardık"

Depremde yıkılan evinin enkaz kaldırma çalışmalarını izleyen Leyla Karabük, elindeki Türk bayrağını göstererek "Hiçbir şey kurtaramadık. Ama Elhamdülillah bayrağımızı kurtardık. Allah burada çalışan tüm ekiplerden ve onları buraya gönderen belediye başkanından razı olsun" dedi.

"Samsun halkından Allah razı olsun"

Depremde torununu kaybeden Salman Turgut ise "Evlerimizin enkazının kaldırılmasını sadece izliyoruz. Bir çadır içinde şu anda bir hayat sürmeye çalışıyoruz. Bu zorlu zamanlarda yanımızda olan Samsunluların hepsinden Allah razı olsun. Yaralarımızı sarmak için canla başla görev yapıyorlar. Büyükşehir ekipleri her derdimize koşuyor" diye konuştu.

"Benim için kutsal bir görev"

Büyükşehir Belediyesi'nin enkaz kaldırma çalışmalarında görevli personeli İskender Yiğit, yaptıkları çalışmaları kutsal bir görev olarak gördüklerini söyledi. Bölgede görev yapan Büyükşehir Belediyesi personeli Uğur Turhal, "DSİ kontrolünde sürdürdüğümüz enkaz kaldırma çalışmalarından bugün de Elmalar köyündeyiz. 40'a yakın enkaz var. Bunun tamamını kaldıracağız. 43 gündür de deprem bölgesindeyim. İyi ki gelmişim. Burada depremzede vatandaşlarımızın acılarına ortak olmak ve yanlarında olmak bambaşka bir duygu. Tüm gücümüzle onların yanındayız. Görev için değil yanlarında olduklarımızı bilmeleri için ne gerekiyorsa yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Ekiplerimiz özveriyle çalışıyor"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek ekiplerin özverili bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Başkan Demir, "Deprem felaketi sonrasında hızla tüm imkanlarımızla bölgeye gittik ve çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyorlar. Özellikle enkaz kaldırma işleminde çok hızlı bir çalışma gerçekleştirdik. Şu an Kahramanmaraş kent merkezinde depremde yıkılan binaların enkazları kaldırılıyor. İş makinalarımız, kamyonlarımız, teknik personelimiz orada. Yaralar sarılana kadar orada kalacağız" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ