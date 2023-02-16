Depremin 11. gününde 17 yaşındaki kız, enkazdan madencilerin "Domuz damı" yöntemiyle sağ çıkarıldı

Depremin 11. gününde arama kurtarma çalışmaları devam ederken248. saatte 17 yaşındaki Aleyna Ölmez enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

MADENCİLERİN "DOMUZ DAMI" SİSTEMİ HAYAT KURTARDI

Ümitlerin tükendiği anda, ekipler iş makinesi ile çalışma yaptıkları esnada maden işçileri, AFAD ve Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri Atabey Apartmanı'nda bir ses duydular. JAK ekiplerinin de katıldığı arama çalışması sonrası 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e sağ olarak ulaşıldı. Madencilerin "Domuz damı" yöntemiyle ulaştıkları Aleyna Ölmez, UMKE ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi.

AİLE BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Yakınları ve kurtarma çalışmasına katılan ekipler büyük sevinç yaşarken, binadan yeni güzel haber verebilmek için ekipler çalışmalarına devam ettiler. Kurtarma ekibindekiler Aleyna Ölmez'in yakınlarına verdikleri bilgide, genç kız ile konuştuklarını, durumunun iyi olduğunu kaydettiler.

DOMUZ DAMI SİSTEMİ NEDİR?

Domuz damı sisteminde uygun boyutlarda kesilen ahşap malzeme tavan kısmına sıkıştırılıp enkazın göçmesi engellenerek yaşam koridoru oluşturuluyor. Madenciler kendi güvenlikleri açısından da önemli olan tahkimat sistemi sayesinde, binaların derinliklerine oluşturdukları galerilerden ilerleyebiliyor.

DAHA ÖNCEKİ DEPREMLERDE DE KULLANILMIŞTI

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde 103 kişiyi yığınların altından sağ çıkartmayı başaran kömür işçileri, yerin metrelerce altındaki ocaklarda uyguladıkları tavan kısmının çökmesini engelleyen "domuz damı" denilen tahkimat sistemini enkazlarda da kullanıyor.