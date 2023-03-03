Üye Girişi
Haberi Paylaş

Deprem bölgesindeki 4 il ve ilçelerinde bazı sınavların yapılmamasına karar verildi

Yerel Haberler

Deprem bölgesindeki 4 il ve ilçelerinde bazı sınavların yapılmamasına karar verildi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimiz ile bu illere bağlı ilçelerimizde MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınavlarının yapılmamasına karar verdik" dedi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimiz ile bu illere bağlı ilçelerimizde MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınavlarının yapılmamasına karar verdik" dedi.

Deprem bölgesindeki illerde yerinde inceleme yapan ÖSYM Başkanlığı, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde yapılan incelemeler sonucu MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınavlarının bu illerde yapılamayacağına Yönetim Kurulu olarak karar verdi.

Alınan karar ile ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerimizde incelemelerde bulunduk. Deprem Bölgesi il ve ilçelerindeki yetkililerle yaptığımız toplantılar ve bölgedeki yerinde incelemeler sonrasında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimiz ile bu illere bağlı ilçelerimizde MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınavlarının yapılmamasına karar verdik" dedi.

Ersoy, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan adaylarımız; MSÜ sınavı için 1-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YÖKDİL/1 sınavı için 2-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YDS/1 sınavı için 8-9 Mart 2023 tarihleri arasında, TUS/1 sınavı için 1-8 Mart 2023 tarihleri arasında geç başvuru yapabilecektir. Bu illerde sınavların yapılamaması nedeniyle; daha önce bu illeri sınav merkezi olarak seçen adaylarımız, sınav merkezlerini değiştirmek zorunda olup Türkiye'deki diğer merkezlerden istediklerini sınav merkezi olarak seçebilecekler" diye konuştu.

Sağlıklı sınav uygulamaları yapmaya gayret ettiklerini kaydeden Ersoy, önceliklerinin sınav adayları ve görevlilerinin güvenliği olduğunu, bölgede yaşayanların mağduriyet yaşamaması için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Öte yandan bu 4 sınava başvuran adaylar, ÖSYM aday işlemleri sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) ve mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini yenileyebilecekler.

Adaylar, sınavlarla ilgili değişiklik ve düzenlemeleri ÖSYM web sitesinden takip edebilecek. - ANKARA

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Malatya YÖKDİL Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title