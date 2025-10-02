Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Gazze'ye Destek İçin Yolculuğa Çıktı

İsrail tarafından zulme uğrayan Filistinlilere destek olmak amacıyla Gazze'ye yolculuğuna başlayan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Sumud Filosuna yapılan baskınları kınayarak, "Sumud Filosunda alıkonulan arkadaşlarımızın, sizin meydanları doldurarak şehirleri ayağa kaldırarak onlara destek vermenize ve İsrail'i korkutacak adımları bir taraftan da sizin atmanıza ihtiyacı var" dedi.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak ve insani yardımları ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosuna Tunus'tan katılamayan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün, İtalya'dan Otranto Limanından önceki gün "Vicdan" gemisiyle başlayan yolculuğu devam ediyor.

2008 yılından bu yana İsrail'in Gazze'ye uyguladığı hukuksuz ablukayı kırmak için çeşitli girişimler yapıldığını hatırlatan Milletvekili Ün, "Biz dün ikinci bir dalga filosu olarak yola çıktık. Gazze'nin nefesi kesildiği sürece bu filoların ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci dalgaları organize edilmeye devam edecek. Devletin yapamadıklarını sivil kuruluşlar yapmaktadır ve bu göreve üstlendiler. Gazze özgür olana kadar bu direniş devam edecek. Biz ikinci filo olarak 'Vicdan' gemisiyiz ve amiral gemisiyiz. Gemide 92 yolcu ve 26 ülke vatandaşı bulunuyor. Bu vatandaşların arasında İsrail vatandaşları da var. Pasaportları taşıdıkları ülkeye karşı insanlık vicdani olarak bir irade ortaya koymak üzere bizimle birlikte yola çıktı. Birkaç gün önce öncü teknelerimizle yola çıktılar. Orada da 56 vatandaş yer alıyor. Bizim gemimizin özelliği şu; Gazze'de sağlık sorunları var ve çoğunlukla doktorlardan sağlıkçılardan oluşuyor. Gemimizde de ciddi miktarda sağlık malzemeleri de yer alıyor. İnşallah Gazze'ye şifa olacaktır. Sumud Filosu çok tehlikeli sulara yaklaştı, biz onların gerisindeyiz. Arkadaşlarımızın ablukaya deleceklerini inanıyoruz. Gözümüz kulağımız Sumud Filosundaki arkadaşlarımızda. Bizler kesinlikle bu yoldan vazgeçecek değiliz. Abluka kırılana kadar bu filolarda olmaya devam edeceğiz. Yolumuzdan dönmeyeceğiz, ta ki Filistin özgür olana, Gazze nefes alana kadar" diye konuştu.

"İsrail'i rahat bırakmayalım"

İsrail askerlerinin filoya yönelik saldırılarını kınayan Ün, "Vicdan filosundaki herkesin gözü, kulağı ve merakı Sumud Filosundaki arkadaşlarımızda. Alma, Adara ve Sirius teklerindeki arkadaşlarımızın İsrail tarafından alıkonulduğunu artık doğrulandı. Filodaki arkadaşlarımızın sağlık durumlarının iyi olduğunu umuyoruz. Hiçbir şekilde filo ile iletişim kuramıyoruz. Şuan o bölgeden geçecek olan 19 tane daha tekne var ve onların akıbetinin de ne olacağını bilemiyoruz. Sumud Filosunun alıkonma süresi ne kadar sürecek onu da bilemiyoruz. İnşallah kısa sürede Gazze'ye doğru yol alabilirler. Sumud Filosunu takip eden 22 tane daha tekne var. Onların arkasında 10 tekne ve Vicdan gemisiyle biz varız. Filolar oraya ulaşacak ama en büyük destek sizlerin karadan destek vermesi. Şuan Sumud Filosunda alıkonulan arkadaşlarımızın, sizin meydanları doldurarak şehirleri ayağa kaldırarak onlara destek vermenize ve İsrail'i korkutacak adımları bir taraftan da sizin atmanıza ihtiyacı var. Bu süreçte hepimiz cesur olmak zorundayız. Bu gece sokağa çıkmamak, yarın daha büyük pişmanlıklara sebep olur. Ne olur meydanları ve konsolosluk önlerini dolduralım. Sumud'daki arkadaşlarımıza destek olalım. İsrail'e hiçbir yerde rahat vermeyelim. Bu gece o meydanlar dolsun taşsın. İstanbul'dan, Ankara'dan, Denizli'den Diyarbakır'dan Türkiye'nin dört bir yanından yükselen seslere, ablukayı kırmak için her yerden yükselen sese ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ