DENİZKURDU-I/2025 Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü tamamlandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Türkiye'nin 3 tarafında bulunan denizlerde gerçekleştirilen DENİZKURDU-I/2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri tamamlandı.

Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Ege'de içre edilen DENİZKURDU-I/2025 Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci tatbikatı TCG Anadolu gemisinden takip etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2025 yılı planlaması içerisinde yer alan tatbikat 6 Ekim'de başladı. Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen tatbikata, 92 gemi, 66 hava unsuru, 1 SAT ve 2 SAS timleriyle Kara, Hava, Sahil Güvenlik Komutanlıkları ile kamu kurumlarından birlikler katılım sağladı.

Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 78 su üstü gemisi, 6 denizaltı, 50 hava unsuru, 1 Sualtı Taarruz Timi (SAT) ve 2 Sualtı Savunma Timi (SAS), Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 4 genel maksat helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10 taarruz uçağı, 1 havadan ihbar ve kontrol uçağı, 1 hedef çekme uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ise 2 gemi ve 6 bot ve ile katılım sağladı.

Art arda 2 Bayraktar TB3 TCG Anadolu'dan iniş kalkış yaptı

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, TCG Oruçreis'in selamlama atışları ile başladı. Ardından, denizaltı savunma harbi harekatı yapıldı. Sonrasında, TCG Gökova, TCG Gediz, TCG Kınalıada, TCG Heybeliada ile denizden atış desteği eğitimi gerçekleştirildi. Sonrasında AH-1W tipi helikopterler ile belirlenen hedeflere Cirit ve 20 milimetre top atışı yapıldı. Tatbikatta bu aşamaların tamamlanmasının ardından TCG Anadolu gemisinden iki Bayraktar TB3'ün kalkışı gerçekleşti. TCG Anadolu gemisinden kalkış yapan Bayraktar TB3 belirlenen hedefi imha ettikten sonra yeniden gemiye başarıyla iniş gerçekleştirdi. Ardından halihazırda havada seyir halinde olan AKINCI TİHA'dan TOLUN, TEBER ve KEMANKEŞ mühimmatları ile atışlar yapıldı.

"TB-3 silah sisteminin de gerek gemiden kalkışını gerekse mühimmat atışını da beraber izledik"

DENİZKURDU-I Tatbikatının Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlıkarının unsurları ile aynı anda icra edildiğini vurgulayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, "Tatbikat, tabii Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın eğitim seviyesini yükseltmiş, planlara bağlılığı sağlamış, aynı zamanda yeni sistem silah ve teçhizatın da kullanılmasını gördük. Burada en önemli konu dünya tarihinde ilk defa ve başka bir ülkede olmayan bir TB-3 silah sisteminin de gerek gemiden kalkışını gerekse mühimmat atışını da beraber izledik. Ayrıca yeni geliştirmiş olduğumuz TEBER mühimmatı, TOLON mühimmatı ve uzak mesafelere gidebilen KEMANKEŞ mühimmatını da hep beraber hedeflere vurduğunu izledik. Bu nedenle bu tatbikat aynı zamanda bütün Deniz Kuvvetleri komutanımızın personelinin geliştirilmesini, yetiştirilmesini ve yeni silah sistemini de beraber denenmesini sağlamasıyla beraber DENİZKURDU-I Tatbikatı başarılı bir şekilde hedefine ulaşmış, ben bu nedenle Deniz Kuvvetleri Komutanımız başta olmak üzere tüm Deniz Kuvvetleri personelini kutluyorum ve başarılarının devamını diliyor ve teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Biz de çok güçlü bir Deniz Kuvvetleri'yiz"

DENİZKURDU-I/2025 Tatbikatının Türkiye'nin 3 denizde gerçekleştirildiğini belirten Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Türkiye'nin jeostratejik konumu güçlü bir Deniz Kuvveti olmasını dikte etmektedir. Biz de çok güçlü bir Deniz Kuvvetleri'yiz. Bugün aynı anda Karadeniz'de, Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de 92 savaş gemisi, 66 deniz hava unsuru ve 16 bin 900 personelimizle DENİZKURDU-I tatbikatını icra etmekteyiz. Bu sabah firkateynlerimiz, hücum botlarımız, gemiden kalkan helikopterlerimiz, gemiden kalkan TB-3 İHA'lar ile atışlarımızı icra ettik. İHA'larımızın Deniz Kuvvetleri envanterine girmesiyle yeni taktikler geliştirdik. Gerek İHA'ları gerek İDA'ları çok iyi kullanan bir deniz kuvvetleriyiz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin önceden gemilerini yurt dışından ithal ettiğini hatırlatan Oramiral Tatlıoğlu, "Şu anda inşa ettiğimiz yerli ve milli firkateynimiz, korvetimiz, karakol gemimiz, çıkarma gemilerimiz var" dedi.

Başta Doğu Akdeniz olmak üzere 3 denizde de Türk donanmasının bulunduğuna dikkati çeke Tatlıoğlu, "Türk Deniz Kuvvetleri diplomasinin stratejik bir destek unsurudur. Stratejik bir destek unsuru olarak biz Karadeniz'de, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de çok güçlüyüz. Özellikle Doğu Akdeniz'de her noktada denizaltılarımız, savaş gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız ve İHA'larımız bulunmaktayız. Türk Deniz Kuvvetleri her geçen gün gücüne güç katmaktadır ve verilecek her görevi üstün bir başarıyla icra etmeye hazır ve bu güçtedir" şeklinde konuştu.

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'ne ilişkin faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından tatbikata katılım sağlayan unsurlar tarafından selamlama geçişi yapıldı. - ANTALYA