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Muğla MAG AME Ekipleri, Göcek Yangınına 24 Gönüllü Personelle Destek Verdi

Muğla MAG AME Ekipleri, Göcek Yangınına 24 Gönüllü Personelle Destek Verdi
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Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale için Muğla MAG AME ekipleri, Datça, Marmaris, Menteşe ve Fethiye temsilciliklerinden 24 gönüllü personelle söndürme çalışmalarına katıldı. Yangınla mücadele, İl Afet ve Acil Müdahale Planı kapsamında koordineli şekilde yürütülürken, ekipler görevlerini tamamlayarak güvenli şekilde yerleşkelerine döndü.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına destek için görevlendirilen Muğla MAG AME ekipleri, Datça'nın da aralarında bulunduğu 4 temsilcilikten 24 gönüllü personelle söndürme çalışmalarına katıldı.

Göcek Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına destek amacıyla görevlendirilen Muğla MAG AME ekipleri, söndürme çalışmalarına katkı sağladı. Yangının başlamasının ardından İl Afet ve Acil Müdahale Planı kapsamında Kriz Koordinasyon Merkezi'nin yönetimi toplanarak planlı bir şekilde söndürme çalışmaları başlatıldı. Birçok gönüllü vatandaş ve STK'ların da destek verdiği çalışmalarda AFAD görevlendirmesiyle bölgeye sevk edilen Muğla MAG AME ekipleri de yer aldı. Datça, Marmaris, Menteşe ve Fethiye temsilciliklerinden toplam 24 gönüllü personelden oluşan ekip, 22 Temmuz saat 14.30 itibarıyla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda kendilerine verilen görev sahasında çalışmalara başladı. Yangınla mücadele çalışmalarına ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde destek veren gönüllü ekipler, sahadaki görevlerini tamamlamalarının ardından 23 Temmuz saat 03.00 itibarıyla güvenli şekilde yerleşkelerine döndü. Muğla MAG AME'den yapılan açıklamada, afet ve acil durumlarda kamu kurumlarının koordinasyonunda görev almaya ve ihtiyaç duyulan her an sahada olmaya devam edecekleri belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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