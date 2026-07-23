Acun Ilıcalı'dan eşine az rastlanacak transfer açıklaması! Aralarında bir de Türk var

Premier Lig'in yeni ekibi olan Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı sürpriz bir paylaşım yaptı.

ACUN ILICALI'DAN TRANSFER MÜJDESİ

Son dönemde çıkan transfer haberlerine ve spekülasyonlara tepki gösteren Ilıcalı, ilgilendikleri oyuncularla ilgili durumları ve transfer gerçekleşme olasılıklarını yüzde belirterek taraftarlarıyla paylaştı.

''İKİ AYDIR YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ''

Hakkında çıkan asılsız iddialardan rahatsızlık duyduğunu belirten Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımda "Birçok yerde onlarca yalan transfer söylentisi okuyoruz. Reddedildiğimiz iddialarından ve kulübümüzün adının dikkat çekmek için kullanılmasından rahatsız oluyoruz. İki aydır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hepimizin gurur duyacağı bir takım kuracağımıza inanıyorum.'' ifadelerini kullandı.

ARALARINDA TÜRK BİR OYUNCU DA VAR

Ilıcalı’nın transfer ihtimallerine dair oran verdiği listede Türk kökenli Alman bir futbolcunun da yer aldığı görüldü. Hull City yönetimi, belirlediği isimleri kadroya katmak ve sezona güçlü bir giriş yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İşte o paylaşım: