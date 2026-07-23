Haberler

Acun Ilıcalı'dan eşine az rastlanacak transfer açıklaması! Aralarında bir de Türk var

Acun Ilıcalı'dan eşine az rastlanacak transfer açıklaması! Aralarında bir de Türk var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yapacakları transferlere dair ipucu verdi. İşte detaylar...

Premier Lig'in yeni ekibi olan Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı sürpriz bir paylaşım yaptı. 

ACUN ILICALI'DAN TRANSFER MÜJDESİ

Son dönemde çıkan transfer haberlerine ve spekülasyonlara tepki gösteren Ilıcalı, ilgilendikleri oyuncularla ilgili durumları ve transfer gerçekleşme olasılıklarını yüzde belirterek taraftarlarıyla paylaştı.

''İKİ AYDIR YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ''

Hakkında çıkan asılsız iddialardan rahatsızlık duyduğunu belirten Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımda "Birçok yerde onlarca yalan transfer söylentisi okuyoruz. Reddedildiğimiz iddialarından ve kulübümüzün adının dikkat çekmek için kullanılmasından rahatsız oluyoruz. İki aydır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hepimizin gurur duyacağı bir takım kuracağımıza inanıyorum.'' ifadelerini kullandı.

ARALARINDA TÜRK BİR OYUNCU DA VAR

Ilıcalı’nın transfer ihtimallerine dair oran verdiği listede Türk kökenli Alman bir futbolcunun da yer aldığı görüldü. Hull City yönetimi, belirlediği isimleri kadroya katmak ve sezona güçlü bir giriş yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. 

İşte o paylaşım:

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı

Ahbap dosyasında bomba gelişme! 6 ünlü daha konuşacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt

Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, anlaşmaya vardıkları Fenerbahçeli futbolcuyu duyurdu

Anlaşmaya vardıkları Fenerbahçeli futbolcuyu duyurdu
Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin yeni yönetim kadrosu belli oldu! Mahmut Uslu kararı

Futbol A.Ş'nin A takımı belli oldu! Mahmut Uslu'dan şaşırtan karar
Pis Yedili'nin Karabiber'i ekranlara neden veda etti? Gerekçesi bomba

Pis Yedili'nin Karabiber'i ekranlara neden veda etti? Gerekçesi bomba
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...

Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor

Türkiye'nin dev fabrikası üretime ara veriyor! KAP açıklaması geldi
Ne caddesi, ne meydanı var! Bildiğiniz köyleri unutun

Bildiğiniz tüm köyleri unutun
Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek

ATM'lerde bir dönemin sonu