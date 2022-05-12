Datça'da 'Can Yücel Festivali' Geri Dönüyor

DATÇA, MUĞLA (ANKA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, pandemi nedeniyle son iki yıldır yapılamayan Can Yücel Kültür Sanat Festivali için geri sayım başladı. 2-5 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek ve tamamen Datça esnafı ve yurttaşların katıldığı imece ile finanse edilecek festivalde tüm etkinlikler ücretsiz ve halka açık olacak. Tertip komitesi üyesi Sedat Kaya, "Sanatsever yurttaşlarımızı tüm Türkiye'ye örnek teşkil edecek festivalimize bekliyoruz" dedi.

Datça aşığı şair Can Yücel anısına düzenlenen Can Yücel Kültür Sanat Festivali için hazırlıklar başladı. 2018 ve 2019 yıllarında Datça Kültür Sanat Dayanışması'nın (DKSD) önderliğinde, Datça Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (DADADOSK) iş birliği ile yapılan festival, bu yıl Datça esnafı ve yurttaşların katıldığı imece ile finanse edilecek.

Pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen festival, bu yıl 2-3-4-5 Haziran 2022 tarihlerinde Datça'da yapılacak.

Datça'yla özdeşleşen şair Can Yücel'in de anılacağı ve pek çok kültür-sanat etkinliğinin yapılacağı festival, yurt içinden ve yurt dışından yüz binlerce kişiyi ağırlamayı hedefliyor.

Hem Datça'daki kültürel hayatın zenginleşmesi hem de ilçe esnafına katkı sunmayı amaçlayan festivalde tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olacak.

Dayanışma ruhunun ön plana çıkarılacağı festivalde, çok sayıda konuk müzisyen, ressam ve şair ağırlanacak. Konserler, edebiyatçıların söyleşilerinin yanı sıra sergiler ve canlı performanslar düzenlenecek.

Festivalin son gününde ise daha öncekilerde olduğu gibi Hızırşah Piknik Alanı'nda çocuk etkinlikleri yapılacak. Konserlerle birlikte Yaza Merhaba etkinliği düzenlenecek.

Tertip Komitesi üyesi Sedat Kaya, "Hazırlıklarına başladığımız festivalimizde imece çok önemli. Gelecek sanatçılar, etkinlikler için para almayacak. Oteller, sanatçılarımıza ücretsiz konaklama imkanı sunacak. Restoranlar ise yemek ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayacak. Ulaşım giderlerini Datça esnafı ve halkının katılımıyla başlatılan imeceyle karşılayacağız. Hiçbir ticari amacı olmayan, tüm etkinlikleri halka açık ve ücretsiz bu festival, tüm Türkiye'ye örnek teşkil edebilecek. Ayrıca imecede toplanan ve harcanan paralar da festivalin bitiminde kalem kalem sosyal medya üzerinden kamuoyuna açıklanacak. Şeffaflık son derece ön planda olacak. Tüm Türkiye'den sanatsever yurttaşlarımızı Datça'ya bekliyoruz" dedi.

FESTİVALİN AMAÇLARI

Datça Kültür Sanat Dayanışması, festivalin amaçlarını şöyle açıkladı:

"Kültürel erozyona karşı durmak, Can Yücel'i ve temsil ettiği değerleri yaşatmak, sahip çıkmak, bilinir ve görünür kılmak, şiirini ve sanatını topluma ve gelecek kuşaklara aktarmak. Yöresel, ulusal ve uluslararası sanatçıları ve eserlerini izleyiciyi ile buluşturmak, kültürel ve sanatsal değerlerimizi görünür kılmak, geliştirilmesine destek vermek. Sanata ve sanatçıya destek olmak. Genç sanatçıları teşvik etmek. Çağdaş bir kent kültürünün oluşumuna ve gelişimine katkı sağlamak. Toplumsal birlikteliği, dostluğu, kardeşliği pekiştirmek."

GÖRÜNTÜ: ARŞİV