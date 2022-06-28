Cüneyt Arkın, 30 Haziran'da son yolculuğuna uğurlanacak

Gurbet Kuşları, Dünyayı Kurtaran Adam, Köroğlu, Battal Gazi Destanı ve Kara Murat gibi sayısız projeye imza atan Türk sinemasının efsane sanatçılarından Cüneyt Arkın, dün gece kalp durmasıyla nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan usta sanatçının cenaze programı belli oldu.

HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA

Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

PERŞEMBE GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Cüneyt Arkın'ın şahsi hesabı üzerinden paylaşım yapan ailesi, cenazeye ilişkin açıklamada bulundu. Cenazenin 30 Haziran 2022'de saat 10: 30'da Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'de kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığına defnedileceğini duyurdu.

"TÜRK SANAT DÜNYASININ DUAYENİNİ KAYBETTİK"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Çok acı kaybımız. Merhume Hacı Halise Cüreklibatır ve Merhum Hacı Yakup Cüreklibatır'ın değerli oğlu Murat, Kaan ve Filiz'in sevgili babaları Deniz ve Aslı'nın kayınpederi Cemre, Polat, Tara, Arkın, Zeynep, Defne ve Sarp'ın dedeleri Betül Cüreklibatır'ın kıymetli eşi Türk sanat dünyasının duayeni kıymetlimiz Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi 30 Haziran 2022 Perşembe günü 10:30 Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından öğlen namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecektir. Tüm sevenlerine ve kamuoyuna duyurulur."

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İhlas Haber Ajansı / Yerel