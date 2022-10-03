Çorum yerel haberi: CHP Çorum İl Başkanı Tahtasız: "Akp Hükümeti Yargının Üzerinden Elini Çekmelidir"

Çorum gelişmesine göre AKP’li Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım’ın muhasebecilik yıllarında açılan ve 6 yıldır süren davada aldığı mahkumiyet kararına ilişkin haberleri paylaştığı gerekçesiyle şikayet ettiği 5 kişiden 4’ü ifade verdi. Dosyanın savcılığa ulaşmadığı gerekçesiyle ifadesi alınmayan CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Süleyman Şenol, paylaşımında “İnanmak istemiyorum, gerçekse eğer Oğuzların vay haline” dediğini belirterek, hakaret içeren herhangi bir sözünün olmadığını söyledi. CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, haberlere erişim yasağı getirilerek sansür uygulanmak istendiğini belirterek, "AKP hükümeti yargının üzerinden elini çekmelidir" dedi.

ERKAN KARACA

AKP'li Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım'ın muhasebecilik yıllarında açılan ve 6 yıldır süren davada aldığı mahkumiyet kararına ilişkin haberleri paylaştığı gerekçesiyle şikayet ettiği 5 kişiden 4'ü ifade verdi. Dosyanın savcılığa ulaşmadığı gerekçesiyle ifadesi alınmayan CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Süleyman Şenol, paylaşımında "İnanmak istemiyorum, gerçekse eğer Oğuzların vay haline" dediğini belirterek, hakaret içeren herhangi bir sözünün olmadığını söyledi. CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, haberlere erişim yasağı getirilerek sansür uygulanmak istendiğini belirterek, "AKP yargının üzerinden elini çekmelidir" dedi.

Çorum'un AKP'li Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, hakkında muhasebecilik yıllarında açılan ve 6 yıldır süren davada mahkemenin 'görevi kötüye kullanma' suçundan 3 ay hapis cezası verdiği karara ilişkin haberi paylaşan 5 kişi hakkında 'hakaret' iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunda bulunduğu 4 kişi ifadelerini ilçede verirken, CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Süleyman Şenol ise ifade vermek için gittiği Çorum Adliyesi'nde, dosyanın henüz ulaşmaması nedeniyle ifade veremedi.

Adliye önünde açıklama yapan CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, muhasebecilik yaptığı yıllarda muhasebesini tutmuş olduğu şirket tarafından 6 yıl önce 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla açılan davada Yıldırım'a 'güveni kötüye kullanmak' suçundan 3 ay 10 gün hapis ve 4 bin 980 TL para cezası verildiğini anımsattı. Çorum yerel basınında mahkeme kararıyla ilgili 27 Eylül'de haber çıktığını kaydeden Tahtasız, bu haberlere erişimin engellenmesi kararı çıkarılarak sansür uygulanmak istendiğini söyledi.

"OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Bu haberi sosyal medya hesabından Ercan Yıldırım, Harun Çamiçi, Veli Çümlek, Bekir Kumdarı ve CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Süleyman Şenol'un ifade vermek üzere 29 Eylül'de Oğuzlar Karakolu'na çağırıldığını anlatan Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

"Yerel başında çıkan haberlere AKP'li belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım tarafından erişim engellenmesi kararı çıkarılarak sansür uygulanmak istenmiştir. Söz konusu kararın ardından savcılık talimatı ile ilgili ifadeleri alınmıştır, sadece Oğuzlar İlçe Başkanımız bugün Çorum Adliyesi'nde savcı tarafından ifadesi alınmak üzere gönderildi, ancak dosyanın henüz ulaşmaması nedeniyle ifadesi alınamamıştır. Unutulmamalıdır ki; AKP hükümeti yargının üzerinden elini acilen çekmelidir. Devletin dini adalettir. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Adaletle hüküm icra etmeyen bir hükümet çok fenadır'. Takdiri kamuoyuna sunuyoruz. Olayın takipçisi olacağız."

CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Süleyman Şenol ise "Paylaşımımda herhangi bir hakaret içeren söz ve cümlem olmadı. Ancak şunu yazdım paylaşımda. 'İnanmak istemiyorum, gerçekse eğer Oğuzlar'ın vay haline' diye bir cümle kullandım. Onun dışında başka hakaret içeren bir cümle kullanmadım" dedi.