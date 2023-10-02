Çorum İl Genel Meclisi Toplantısında 'İstanbul Sözleşmesi' Tartışması

Çorum İl Genel Meclisi toplantısında geçen günlerde öldürülen Zehra Güneş üzerinden kadına şiddet konuşulurken CHP ve MHP'li üyeler arasında İstanbul Sözleşmesi tartışması yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek, "Zehra ve tüm katledilen kadınları buradan rahmetle anıyor ve bir daha ne Çorum’da ne ülkemde ne dünyada kadınlar üzerinde yapılan bu şiddeti kalkmasını canı gönülden diliyoruz. Ancak bunun için de önlemler almamız gerekiyor. Bunun için en büyük önlemimiz biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi" dedi. MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık ise "Kadın farklıdır, ana farklıdır. Bunun bilincine varmak lazım. Toplumu böyle bilinçlendirmek lazımdır” diye konuştu.

ERKAN KARACA

Çorum İl Genel Meclisi toplantısında geçen günlerde öldürülen Zehra Güneş üzerinden kadına şiddet konuşulurken CHP ve Mhp'li üyeler arasında İstanbul Sözleşmesi tartışması yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek, "Zehra ve tüm katledilen kadınları buradan rahmetle anıyor ve bir daha ne Çorum'da ne ülkemde ne dünyada kadınlar üzerinde yapılan bu şiddeti kalkmasını canı gönülden diliyoruz. Ancak bunun için de önlemler almamız gerekiyor. Bunun için en büyük önlemimiz biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi" dedi. Mhp Grup Başkanvekili Sadık Aşık ise "Kadın farklıdır, ana farklıdır. Bunun bilincine varmak lazım. Toplumu böyle bilinçlendirmek lazımdır" diye konuştu.

Çorum İl Genel Meclisi, bugün İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda toplandı. CHP ve Mhp'li üyeler arasında İstanbul Sözleşmesi tartışması yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek, şunları söyledi:

"KADINIMIZ HUNHARCA KATLEDİLDİ"

"Biliyorsunuz birkaç önce Çorumumuzda bir kadınımız katledildi. Hunharca katledildi ve hiçbir sebepsiz katlediliyor. Hiçbir açıklama da yapılamadı. Çorum'da katledilen kadınımız Zehra ve tüm katledilen kadınları buradan rahmetle anıyor ve bir daha ne Çorum'da ne ülkemde ne dünyada kadınlar üzerinde yapılan bu şiddetin kalkmasını canı gönülden diliyoruz. Ancak bunun için de önlemler almamız gerekiyor. Bunun için en büyük önlemimiz biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi bize ne getiriyor; kadına yönelik her türlü şiddetin ev içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçluların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması ve kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü, etkili ve iş birliği içeren politikaların hayata geçirilmesi. Bu yüzden biz İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden hayata geçmesini istiyoruz ki kadınlarımıza sahip çıkılsın. Kadınlarımız katledilmesin, şiddete maruz kalmasın. Biz kimlerin emanetiyiz; Hz. Muhammed, 'cennet anaların ayakları altında' diyen bir ümmetin. Biz kimlerin emanetiyiz; Mustafa Kemal Atatürk'ün 'kadınlarımız yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklerde yükselmeye layıktır' diyen bir toplumun, toplumda yaşayan kadınlarız. O yüzden böyle şiddetin bir daha asla olmaması ve kadınlarımızın korunması için ne gerekiyorsa tedbirlerin alınmasını talep ediyor tekrar rahmet diliyorum."

"KADIN FARKLIDIR, ANA FARKLIDIR"

Mhp Grup Başkanvekili Sadık Aşık ise Bek'e şu karşılığı verdi:

"Şimdi tabi bizde kadın haklarına saygımız sonsuzdur. Kadınlarımız başımızın tacıdır çünkü kadın önce annedir. Kadın eştir, kadın evlattır, kadın çocuktur. Biz MHP Grubu olarak bunun bilincindeyiz ancak kadına verilen değeri sadece İstanbul Sözleşmesi vermemiştir ve gerçekten cennet kadının değil anaların ayakları altındadır. Kadın farklıdır, ana farklıdır. Bunun bilincine varmak lazım. Toplumu böyle bilinçlendirmek lazımdır. Şimdi her kadın ana değildir. Ben bunu böyle görüyorum, böyle düşünüyorum. Analık farklı bir duygudur ama tabii ki kadın cinayeti de farklı bir şeydir. Ona farklı bir gözle bakmak gerekir. Sadece bunu da İstanbul Sözleşmesi'ne bağlamakta çok yanlıştır. Bizler MHP Grubu olarak şunu şöyle görüyoruz, kadın cinayetleri kesinlikle benim ülkemde olmasın ancak analarla kadınları karıştırmayalım diyorum."

"KADINLA ANAYI AYIRIRSANIZ KADIN ÖLMELİ Mİ?"

Yıldız Bek, MHP'li Aşık'a Kadınla anayı ayırırsanız kadın ölmeli mi" diyerek tepki gösterdi. CHP İl Genel Meclis Üyesi Saadettin Akgül ise şunları söyledi:

"Sadık Bey, İstanbul Sözleşmesi'ni istemiyormuş ve karşıymış gibi ben öyle algıladım yanlışsam düzeltsin özür diliyorum. Bunu derken şunu demek istiyorum. 24 Kasım 2011'de İstanbul Sözleşmesi AK Parti'nin MHP'nin bütün partilerin toplanmasıyla Meclis'teki 247 vekilin Meclis'te 246'sının evet oyuyla 6251 sayılı yasayla Meclis'ten geçiren ilk ülkedir Türkiye. Türkiye yani İstanbul Sözleşmesi'ni parlamentosunda kanunlaştıran ilk ülkedir ve Meclis'in bütün onayıyla yani ben sadece onu anlayamadığım için açıklık getirmek istedim."

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, "Zamanında Merve Kavakçı neden Meclis'e alınmıyordu acaba? O da kadındı" dedi. Yıldız Bek ise "Şurada öldürülen bir kadın ya" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık, "İstanbul Sözleşmesi de yürürlükteyken her iş bitti kadın cinayetleri durdurdu da sadece İstanbul Sözleşmesi kaldırıldıktan sonra mı kadın cinayetleri ortaya çıktı? Bunun başka türlü tedbirleri olsun. Bu başka türlü tedbirler alınsın. Bu elbette ki önlensin. Kadınlarımız tabii ki analarımız bizim başımızın tacıdır. Analarımız bizim başımızın tacıdır. Kadın farklı. Ben kadına farklı gözle bakıyorum. Ana farklıdır kadın farklıdır. Burayı ayırmak lazım" diye konuştu.

"LGBTİ'LERİ NE YAPACAĞIZ?"

Yıldız Bek'ın "Asla ya asla kadın ayrı ana ayrı denmez ya denmez" derken, üyeler arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı. Bunun üzerine İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, oturuma ara verdi.

Ara sırasında da tartışma devam etti. CHP'li Bek, "Kadın kadındır, kadın haklarını korumak zorundayız. Kadına şiddete önlemek zorundayız. Önlenmesi için İstanbul Sözleşmesi hayata geçmeli. 6284 sayılı yasa kadını koruyucu yasa başka bir şey değil ki bu" diye konuştu.

MHP'li Aşık ise "İstanbul Sözleşmesi sadece kadını koruyucu bir yasaysa ancak LGBT'lileri ne yapacağız" derken; Yıldız Bek, "Öldürelim o zaman. Yakalım gitsin. Ayıptır nerelere çekiyorsunuz" diye tepki gösterdi.