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Çorum'da dilencilik yapan kadının banka hesabındaki para dudak uçuklattı

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Çorum'da zabıta ekipleri tarafından, dilencilik yapan kadının kontrol edilen banka hesabından 191 bin TL çıktı. tespit edildi. Dilencilik yapan yaşlı kadın hakkında Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulandı.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde vatandaşların manevi duygularını sömüren dilencilere göz açtırmıyor. Yakalanan bir dilencinin banka hesabında görülen para miktarı zabıta ekibini hayrete düşürdü.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde dilencilere denetimlerini sürdürüyor. Şenyurt 9. Sokak üzerinde dilencilik yaptığı tespit edilen M.D. isimli kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

HESABINDAN 191 BİN TL ÇIKTI

Yapılan aramada üzerinden 100 TL'ye yakın para çıkan kadının banka hesap cüzdanında ise 191 bin TL parası olduğu tespit edildi. M.D. isimli dilenci hakkında Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çeşitli bahanelerle dilencilik yaparak yardımsever insanların duygularını sömüren kişilere itibar edilmemesi istendi. Açıklamada, bu tür denetimlerin devam edeceği ve kentte dilencilik yapan kişilere taviz verilmeyeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Yorumlar (2)

Kadir Tokay:

Dudak uçuklattı yazınca ben de bir şey sandım 191 bin para mı bu devirde?

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Sinan Arslan:

Kaç para ceza kesildiğini söyleyince neden çıkınca yapmaya devam ettiğini anlasın insanlar

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