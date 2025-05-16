Çoruh EDAŞ, AFAD Akreditasyonu ile Afet Mücadele Yetkisi Kazandı

Çoruh EDAŞ, AFAD Akreditasyonu ile Afet Mücadele Yetkisi Kazandı
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Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş., AFAD tarafından düzenlenen akreditasyon sınavını başarıyla geçerek, afet ve acil durumlarda profesyonel müdahale yetkisi aldı. 29 kişilik arama ve kurtarma ekibi, doğal afetlerde hızlı ve koordineli müdahalede bulunacak.

Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde faaliyet gösteren Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ), afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olma vizyonunu bir adım ileriye taşıyarak, 29 kişilik arama ve kurtarma ekibiyle AFAD tarafından düzenlenen kapsamlı akreditasyon sınavını başarıyla tamamladı. Ekip, resmi olarak akredite edildi ve doğal afetlerde profesyonel müdahale yetkisi kazandı.

Enerji dağıtımındaki kaliteli hizmet anlayışını sosyal sorumluluk ve toplumsal dayanışma projeleriyle pekiştiren Çoruh EDAŞ, AFAD akreditasyonu ile birlikte afet ve acil durum yönetimi konusundaki yetkinliğini kurumsal düzeyde belgeledi. Bu gelişme, yalnızca şirketin değil, hizmet verdiği bölge halkının da güvenliğine yönelik önemli bir adım niteliği taşıyor. Çoruh EDAŞ Arama ve Kurtarma Ekibi, muhtemel doğal afetlerde hızlı, koordineli ve profesyonel müdahalelerde bulunma yetkisini resmen kazanmış oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çoruh EDAŞ Müdürü Mehmet Aydın, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve ülkemizi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler, arama kurtarma faaliyetlerinin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu hepimize bir kez daha gösterdi. Enkazdan sağ çıkarılan her bir vatandaşımız, bu çalışmaların ne kadar kritik olduğunu açıkça ortaya koydu. Afet anlarında hızlı, donanımlı ve eğitimli ekiplerin öneminin bilinciyle Çoruh EDAŞ olarak biz de AFAD tarafından belirlenen tüm kriterleri yerine getirdik. Amacımız, yalnızca hizmet bölgemizde değil, ülke genelinde ihtiyaç duyulan her noktada etkin ve profesyonel destek sağlamaktır" dedi.

AFAD akreditasyonunu alan Çoruh EDAŞ Arama ve Kurtarma Ekibi, bundan sonraki süreçte yalnızca kendi görev alanıyla sınırlı kalmadan Türkiye'nin dört bir yanında afetlere müdahale etmek üzere göreve hazır olacak. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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