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Cizre'de Engellilere Ücretsiz Tekerlekli Sandalye Tamiri

Cizre'de Engellilere Ücretsiz Tekerlekli Sandalye Tamiri
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Cizre ilçesinde Ramazan Kaplan ve Baki Aydın, bozuk akülü tekerlekli sandalyeleri kendileri tamir ederek ücretsiz hizmet sunan bir atölye kurdu. Dernek bünyesindeki bu çalışma engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan Ramazan Kaplan ve Baki Aydın, bozulan akülü tekerlekli sandalyeleri için tamirci bulamayınca kendileri tamir yaptı. Atölye kurarak şimdi ücretsiz şekilde tekerlekli sandalyeleri tamir ediyor.

Ramazan ve Baki ustaların Cizre Engelliler Koruma ve Dayanışma Derneği bünyesinde açtıkları atölyede, bozulan tekerlekli sandalyeler ücretsiz tamir ediliyor. 'Engelli kardeşlerimizin evde kalmasını istemiyoruz' diyen gönüllüler, bu anlamlı çalışmalarıyla takdir topluyor. Engellilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Ramazan Kaplan, "Aslen Antalyalıyım, 4 yıl önce Cizre'ye geldim, burada evlendim. 3 yıl önce Baki Aydın ustamızla beraber bir karar aldık. Bazen engelli arkadaşlarımızın araçları bozulup yolda kaldıklarını gördük. Arkadaşlarımız araçları bozulduğu için evden çıkamıyorlardı. Şırnak'ta engelli arkadaşlarımızın sandalyelerini tamir edecek bir yer yoktu. Engelli arkadaşlarımız araçlarını İstanbul, Ankara ve uzak şehirlere gönderiyorlardı. Maddi götürüsünden ziyade manevi olarak engelli arkadaşlarımız zorluk çekiyor ve dışarı çıkarıyordu. Bu araçların tamiri 15-20 günde ancak yapılıyordu. Bu süre zarfında arkadaşlarımız evlerinde mahsur kalıyorlardı. Cizre Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneği çatısı altında bu projemizi geliştirdik. Atölyeyi açtıktan sonra güzel işler yapmaya başladık. Bize ulaşan arkadaşlarımızın arızasını ücretsiz gidermeye çalışıyoruz" dedi.

2017 yılında kurulan dernekte, bölgedeki engellilerin tekerlekli sandalye tamir ve bakımının yapılması için 2021 yılında tamir atölyesi kurduklarını ifade eden Cizre Engelliler Koruma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gülizar Kaplan, atölyede, tekerlekli sandalyelerin rutin bakımlarından, motor arızalarına kadar birçok farklı tamir işlemi gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kaplan, " Derneğimiz 2017 tarihinden beri faaliyet yürütmektedir. Amacımız engellileri topluma kazandırmak, hayatlarını kolaylaştırmak. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Bizim şuan öncelikli sorunumuz engellilerin sandalye tamiratıydı. Arkadaşlarımız sandalyeleri bozulunca Ankara, İstanbul, Konya gibi yerlere gönderiyorlardı. Kargo ücreti, pahalı parçalar ve uzun süren tamiratlar maddi ve manevi zorluk yaşanıyordu. Bazen tamir süresi aylarca aldığı için engelli arkadaşlarımız mağdur oluyorlardı. Baki Aydın arkadaşımız elektronik işlerle uğraştığı için işlerden anlıyordu. Bir ara kendi tekerlekli sandalyesi bozulduğunda kendisi tamir ettikten sonra dernekte ustamız oldu. Bu sorunu da bir nebze de olsun çözmüş olduk. Şırnak, Cizre çevresinden Batman ve bazen Mardin'den tekerlekli sandalyelerini gönderenler oluyor bizler burada tamiratlarını yapıyoruz. Amacımız engellileri topluma kazandırmaktır. Akülü sandalye tamiratlarını Baki usta ile Ramazan usta yapıyor. Tamiratımızda parçaların parasını tek alıyorlar, el emeği ücretini almıyorlar. Burada yapılan tamirat ve bakımlarda tamamıyla gönüllü olarak yapılıyor" diye konuştu.

Bölgede tamirci bulamadığı için tekerlekli sandalyesini kendisi tamir ederek usta olduğunu söyleyen Baki Aydın, "Bir gün dışarı çıkarken tekerlekli sandalyem bozuldu. Sandalyem bozulduğu için evden çıkamadım, yakınlarda da bunun tamirini yapacak bir yer bulamadım. Son çare olarak kendim bozulan sandalyemi yapmaya karar verdim. Artık kendim sandalyemi yapmaya başladım. Ramazan arkadaşıma durumu anlattıktan sonra atölye açma kararı aldık. Atölyemizi açtıktan sonra Cizre, Silopi, Şırnak ve çevre illerden gelen araçların tamirini yapmaya başladık. Atölyemizde sadece malzeme parası alıyoruz, el emeğini almıyoruz. Amacımız engelli kardeşlerimiz bozulan araçları ile mağdur olmaması, rahat dışarı çıkmasıdır. Şükürler olsun atölyemizi açtık. Sokakta kalan, uzakta olan arkadaşlarımızın da yardımına gidiyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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