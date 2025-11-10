CHP Van İpekyolu İlçe Başkanlığı'ndan 10 Kasım Protestosu

HABER: İshak KARA

(VAN) - CHP Van İpekyolu İlçe Başkanlığı üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığının ilk ve orta dereceli okullarda ara tatilin 10 Kasım'a denk getirilmesini protesto etti.

CHP Van İpekyolu İlçe Başkanı Doğan, bir grup partiliyle birlikte Atatürk Lisesi önünde yaptığı açıklamada, bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 87. ölüm yılı olduğunu anımsattı.

Doğan, şöyle konuştu:

"Valilik izniyle ilçemizde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıp İstiklal Marşı okuyup saygı duruşunda bulunmak istedik. Gerekli izinleri almamıza rağmen maalesef bu töreni düzenlememize izin vermediler. Böyle önemli bir günde bu açıklamayı yol kenarında, kaldırımlarda yapmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak bu ülkede suç olmamalı, engel çıkarılmamalı. Ama buna rağmen bu engelleri çıkaranları da çok manidar bulduğumu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle çıkarılan engeller sonucu açıklamamızı Atatürk Lisesi önünde yapmak zorunda kaldık. Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gönlümüzden silemeyecekler."

"Atatürk'ün hatırasına yönelik sistemli bir görmezden gelme çabası"

Doğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ara tatili 10 Kasım haftasına denk getirmesine ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milli Eğitim Bakanlığı, 10 Kasım'ı içine alan haftayı ara tatil olarak belirledi. Oysa ara tatil uygulamasının başladığı 2019 yılından bu yana kasım ayında yapılan ara tatil hiçbir zaman 10 Kasım'a denk getirilmiyordu. Ancak Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen, kurucumuz ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet değerlerinin eğitim sistemindeki yerini azaltmaya çalışan Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı olduktan sonra 10 Kasım ara tatile denk gelmeye başladı. Bunun bir tesadüf olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu yalnızca bir planlama tercihi değil, Atatürk'ün hatırasına yönelik sistemli bir görmezden gelme çabasıdır."

Doğan, 10 Kasım'ın "tatil" değil, Atatürk'ün düşüncelerinin ve devrimlerinin yaşatılması gerektiği bir gün olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"10 Kasım bir tatil günü değildir. Atatürk'ü anma, onun ülkemiz için yaptıklarını ve düşüncelerini öğrencilerimize aktarma, ulusal birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirme günüdür. Okullarda Atatürk'ü görünmez kılmaya çalışan her girişimi üzülerek ve onlar adına utanarak izliyoruz. Bu millet hiçbir zaman kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmadı, unutmayacak. Cumhuriyet ve değerleri ilelebet yaşayacak."