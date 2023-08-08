CHP Tarsus İlçe Kongresi'ne Katılan Vahap Seçer: "Tarsus'u ve Mersin Büyükşehir Belediyesini Yeniden Kazanacağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Tarsus İlçe Kongresi’nde katıldı. Başkan Seçer, seçimlere kısa bir süre kaldığını ve çok çalışılması gerektiğini vurgulayarak, “Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı CHP’lidir, CHP’li olarak kalacaktır. Tarsus ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni tekrar kazanacağız ve başarılı olacağız” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Tarsus İlçe Kongresi'nde katıldı. Başkan Seçer, seçimlere kısa bir süre kaldığını ve çok çalışılması gerektiğini vurgulayarak, "Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı CHP'lidir, CHP'li olarak kalacaktır. Tarsus ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni tekrar kazanacağız ve başarılı olacağız" dedi.

Başkan Seçer, CHP Tarsus İlçe Başkanlığı 13. Olağan Kongresi'ne katıldı. Tarsus Yunus Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye, Başkan Seçer'in yanı sıra Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, PM Üyesi Emre Yılmaz, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, İl Başkanı Koral Ömür, İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal, Silifke İlçe Başkanı Bünyamin Uçar, Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Toroslar İlçe Başkanı Cumali Akbaş ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrede konuşan Başkan Seçer, kongre süreçlerinin hareketli geçtiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu mücadeleler olacak. Yıllardır bu partide görev yapan arkadaşlarımız var. Bu süreçlerin ve sonrasının hafızalarda kalan önemli bir özelliği var. Bu süreçlerde kıran kırana mücadele olur. Bir süre sonra da hepimiz bir araya geliriz. Yine bir çatı altında 6 oku, Mustafa Kemal'i savunuruz. Bu bilinçle bu sürecin Mersin'de yürütülmesini sağlamaya çalışacak siyasetçilerin başında özüne kadar CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de sorumluluğu vardır. Moralimizi yüksek tutacağız. Umudun bittiği yerde hiçbir şey olmaz. O zaman rakiplerimiz daha da güçlenir ama dönüp arkamıza da bakacağız. Değişim, dönüşüm, yeni rejim bunlar güzel, kulağa hoş gelen sözler. Bunları herkes söyleyebilir. Herkes nereden söylerse söyleyebilir, hangi açıdan bakarsa bakabilir, karşısındaki de nereden anlarsa anlayabilir. Demokrasi böyle bir şey ama az önce de işaret ettiğim gibi değişimse zaten bir süreç var; kongre süreci. Dönüşümse bir süreç var; kongre süreci. Her şey burada konuşulur. Program, tüzük, aktörler değişecekse değişir. Daha sakin, mutedil, itidallı, olaya pozitif bakarak sürece devam edelim. Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Nasıl 5 yıllık süremiz göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Bir bakarız ki 31 Mart 2024 gelmiş. Eğer tarlada izniniz yoksa harmanda yüzünüz olmaz. 2019'da Türkiye siyaseti sarsıldı, yer yerinden oynadı. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya ve daha önceki dönemden gelen Tekirdağ'dan Hatay'a kadar diğer Büyükşehirlerimizle beraber 11 Büyükşehir kazanıldı."

250 civarında il, ilçe ve büyükşehir belediyesini CHP bünyesinde topladıklarını ve bunun büyük bir güç olduğunu vurgulayan Seçer, şöyle devam etti:

"Bu en az genel iktidar kadar güçtür. İyi kullanabilirseniz belki de daha fazlasıdır. Türkiye ekonomisinin yüzde 75'lik hacmi de bu 11 büyükşehirdedir. Bunların kıymetini bilmek lazım. Tarlada izi olanın harmanda yüzü olur. Çalışırsanız, kadroları bir arada tutar ve iyi kadrolarla yürürseniz, sokakta olup, halka dokunursanız, size ayrılan kaynakları halkın emaneti gibi kullanırsanız ve kuruşuna tenezzül etmezseniz, yolsuzluklara müsaade etmeyip, israf etmezseniz, bilginizi, becerinizi ortaya koyarsanız yapamayacağınız işler yoktur. Türkiye, maddi manevi zayiat dönemini yaşıyor. İleri gideceğine geri gidiş dönemini yaşıyor. İnanılmaz bir vizyon darlığı var. Ülkeme üzülüyorum ama üzülmek çare değil. Bunları gördükten sonra CHP'liler daha fazla belediyelerinin yönetimine şahit olduktan sonra Türkiye'de belediyeleri ile ilgili şunu da söyleyeyim, bu konuda tevazu sahibi değiliz; 11 Büyükşehir Belediyesi ile ilgili tüm Türkiye'de konuşulanlar, her CHP'linin başını dik gezmesini sağlıyor."

Tarsus'un 2019 yerel seçimleri öncesinde 25 yıl farklı bir siyasi anlayış ile yönetildiğini hatırlatan Seçer, şehri ferahlatmak adına Prestij Cadde çalışmasının başlatıldığını söyledi. Projenin, Müze Müdürlüğü'nün kontrolünde yapıldığını belirten Seçer, şunları dile getirdi:

"Tepeden tırnağa, altyapısından, ışıklandırmasına, doğal gazından, yağmur suyu sistemine, elektrik, telefon hatlarının, yeraltına indirilmesine kadar birçok şeyi kapsıyor. Bu çalışma Tarsus'u ferahlatacak, bakış açısını değiştirecek. Yol hizmetlerimiz devam edecek. Yolun olmadığı yerde medeniyet olmaz. Ama sadece yolla da medeniyet olmaz. Kültür olacak, sanat olacak, gelir dağılımında adaletsizlik olmayacak. Medeniyet böyle bir şey. Tarsus'un ilk 35 metrelik bulvarını yaptık, 2 bin 100 metre. Çamlıyayla yol çıkışında, Turalı Kavşak ile Gazipaşa Caddesi kesişiminde. Belediyemiz yaptığı her hizmeti kaliteli yapar, bundan emin olabilirsiniz.

Buraya 41 yeni araç gönderdik. Köylere gitsin, sokaklarımıza girsin diye. Şu anda 34 hattımızda 55 araç, 151 şoförle Tarsuslulara hizmet ediyoruz. Biz sosyal demokrat bir partiyiz. Bizim belediyeciliğimiz sosyal demokrat, halkçı belediyeciliktir. Bu lafta değil. Bazen latife yapıp 'Ben sosyal demokratım ama ekonomi konuşulursa biraz daha liberal bir adamım' diyorum. Gerçekten öyleyim. Ancak hayatında bir fakire bir bardak su vermemiş, bir çay ısmarlamamış adamlar da emekten bahsettiğinde zoruma gidiyor. Çalışan, üreteni seviyor halk. Ben Gülnar'ın da, Anamur'un da Çamlıyayla'nın da köyüne gidiyorum."

Parti toplantılarında yapılacak ideolojik tartışmaların kıymetli olduğunu ancak soğuk havada işe giden bir tarım işçisine çorba ikram etmenin, o kişinin oyunu almaya daha geçerli bir neden oluşturacağının altını çizen Başkan Seçer, şöyle devam etti:

"Sabaha kadar Cumhuriyet'in erdemlerinden faziletlerinden bahsedin. Mersin Büyükşehir veya Tarsus Belediyesi'nin zemheri soğukta işçinin kursağından girsin diye verdiği çorba o insan üzerinde daha güçlü oy verme nedeni oluşturur. Sen sabaha kadar devrimden, laiklikten, parti programından bahset, elbette ideolojik olarak bunları savun ama belediyeciliğin gücü, sihri çok başka. O nedenle bu belediyelerin kıymetini bilelim. Şu anda AK Parti'nin oyu yüzde 25, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yüzde 31. İlk kez 5 milletvekili çıkaran bir partiniz var. Daha çok başarılar bizi bekliyor. Rahat olun, biz varız.

Mersin'de Büyükşehir'in arabalarının girmediği yerlere biz araba sokuyoruz. Biz ayrımcılığı toprağın yedi kat dibine gömdük bu memlekette. İdeolojik yaklaşımları ortadan kaldırdık. Herkes bizim arkadaşımız, kardeşimiz. Kişi Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyor, benim eşit yurttaşımdır. Hukukta şöyle söyler, der ki: Bir kişinin suçluluğu ispat edilene kadar masumdur. Öyle değil mi? Sen bana yafta yapıştıracaksın. İşine gelmezse 'terörist' işine gelirse 'Ülkesini seven'. Arkadaşlar bu dil bizi kırıyor, üzüyor, bölüyor. Tarsus'un kucaklaşması lazım, Mersin'in kucaklaşması lazım ki bütün Türkiye kucaklaşsın."

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetlere sahip çıkılması gerektiğini sözlerine ekleyen Seçer, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Son bir ay seçimlere çalışmak, broşür dağıtmak, nutuk atıp insanları toplamak; bunlar da değerlidir. Ama kalıcı bir iktidar, şansa dayalı olmayan bir iktidar, insanın gönlüne taht kuran hizmetlerle oluyor. Bakın hiç endişemiz yok; herkes, rakiplerimiz de biliyor; Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı CHP'lidir, CHP'li olarak kalacaktır. Yapıcı, eleştirel, önerici, insanları kucaklayan konuşmalar yapılmalı. Bizi sevgi, saygı, hürmet başarıya götürür. Allah'tan Mustafa Kemalimiz var. Allah'tan temeli sağlam atmış bir mücadele partisiyiz. Onun için hiç kimse merak etmesin bu partide mücadele edenler her zaman hakkını alacaktır. Tarsus ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni tekrar kazanacağız ve başarılı olacağız. Yönetime gelecek kardeşlerimiz de bu ağır görevi yüklenecek. Çünkü seçim sürecine geçiyoruz. Tüm arkadaşlarımızla hep beraber yol yürüyeceğiz. Gelecek günler bugünlerden çok güzel olacak."