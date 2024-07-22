CHP Samsun Milletvekili Salıpazarı Barajı inşaatını inceledi

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN)- CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Salıpazarı Barajı inşaatında incelemelerde bulundu. Çan, "Bundan tam 13 ay önce burada bir çekim yapmıştık. Bir tane kamyon, bir tane iş makinesi dönüp duruyordu. O görüntüden sonra Salıpazarı iki kez daha sular altında kaldı" dedi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve Salıpazarı İlçe Başkanı Şükrü Şimşek ile Salıpazarı Barajı inşaatında incelemelerde bulundu. Çan, incelemeler sonrasında şu açıklamayı yaptı:

"Konakören köyünden sonra bugün Salıpazarı Barajı inşaatındayız. Salıpazarı için dertlenen, hassasiyet gösteren herkesle Salıpazarı'nda ve çevre ilçelere hasar verebilecek sel felaketinin potansiyel olarak tehlikeye dönüşeceği yerdeyiz. Bundan tam 13 ay önce burada bir çekim yapmıştık. Bir tane kamyon, bir tane iş makinesi dönüp duruyordu. O görüntüden sonra Salıpazarı iki kez daha sular altında kaldı. Salıpazarı ve Terme, yaklaşık 13 ay heba oldu. Bugün geldiğimizde 5- 6 tane iş makinası burada çalışır vaziyette. Bu iyiye işaret, ama bundan 15 gün kadar önce hakikaten milyonlarca lira, yaklaşık 500 milyon lira sadece Terme'de hasara, hasat hasarına, tarım hasarına sebebiyet veren bir sel ve su baskını yaşandı. Sanırım onun pansumanını yapmak için burada bir faaliyet var. Bu barajın başlangıcı 7 yıl önce projesiyle birlikte. İnşaat göstermelik olarak 5 yıl önce başladı ama gelinen noktada yüzde 20'si denmesine rağmen, bize göre teknik ifadelere göre hala yüzde 10- 15'ler civarında inşaatı yapılmakta olan bir baraj. Bu şunu gösteriyor, en iyi ihtimalle 3 yıl, resmi ağızlar 2 yıl içinde biteceğini söylüyor. Bize göre en iyi ihtimalle bütün imkanlar seferber edilse bile 3 yıl sürecek baraj. Yılda, yaz döneminde 2 kez sular altında kalan selin ve baskına uğrattığı bir coğrafyada 3 yıl içerisinde yaşanacak hasarın nerelere varacağını, belki Allah göstermesin can kaybına varacağını burada kestirmek çok zor değil. Bu coğrafyada yaşayan insanlar bu sorunları yılın 12 ayının en az 2 ayında 3 kez 4 kez yaşamak zorunda kalıyorlar ve içler acıtan olay Salıpazarı içme suyu sorunu yaşıyor. Bunu söylüyorum, bir an önce gerekenin yapılmasını yetkililerden, ilgililerden rica ediyorum. İnşallah üç ay sonra buraya bir daha geleceğiz eylül ekim ayı gibi."

"Burada mesele, ülke ve kamu kaynaklarının kim için ve nasıl kullanılacağı meselesi"

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ da şu ifadeleri kullandı:

"2018 yılındaki genel seçimlerden sonra, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Samsun halkı da dahil bütün ülke halkına yatıp yuvarlanabileceği bedava kek yiyip çay içebileceği millet bahçeleri sözü verilmişti. O millet bahçelerinden bir tanesi de Samsun'da eski stadyumun olduğu yerde yanlış hatırlamıyorsam 30 milyon liraya yapıldı bitti. Şimdi o 30 milyon liralık bedelin neredeyse yarısı bile değildi buranın keşif bedeli. Burada mesele kaynakların, ülke kaynaklarının, kamu kaynaklarının kim için ve nasıl kullanılacağı meselesi. Tercih tamamen makyajdan yana. Bu toplumun aslında ihtiyacı olmayan halihazırda zaten bir spor tesisi olan yeri, halkın bedava kullanabildiği bir alanı millet bahçesine çevirmek için 30 milyon lira vermek yerine o gün bu şartlarda buraya harcansaydı 2019 yılında ve 2020 yılında ne Terme'yi belki de Salıpazarı'nı sel almayacaktı. Hepsinden daha da önemlisi Terme halkı, Ova Aşağı halkı her sel olayından sonra sağlıksız vidanjör sularına mahkum kalmayacaktı. Çünkü bu baraj sadece sel taşkın önleme amacıyla değil, dediğiniz üzere özellikle Terme Halkı'na sağlıklı içme suyu yani Çarşamba Ovası, Terme Ovası'na sağlıklı içme suyu sağlamak üzere yapılan bir baraj. O nedenle biz de sizler aracılığında örgüt olarak da konunun yakın takipçisi olacağız. Devam edeceğiz yani izin vermeyeceğiz."