CHP'nin Konya'daki 3 merkez ilçe teşkilatında toplu istifa

Haber: Taner ÖZAY

(KONYA) - CHP Konya teşkilatında, Karatay, Selçuklu ve Meram ilçe yönetimlerinde görev yapan çok sayıda yönetici partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Ortak basın açıklaması yapan yöneticiler, siyasi çalışmalarını "YENİ Parti" çatısı altında sürdüreceklerini duyurdu.

CHP'nin Konya'daki Karatay, Selçuklu ve Meram ilçe yönetimlerinde görev yapan çok sayıda isim, düzenledikleri ortak basın toplantısıyla partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamayı Karatay İlçe Başkan Vekili Nuran Güven okudu. Güven, CHP'den istifa ettiklerini belirterek, mücadelelerine "YENİ Parti" bünyesinde devam edeceklerini söyledi.

Meram İlçe Başkan Yardımcısı Oğulcan Aydınoğlu da yaptıkları tercihin kişisel değil, toplumsal beklentiler doğrultusunda alındığını ifade ederek, demokrasiye ve millet iradesine sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

"İNANMIŞ İNSANLARLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Toplantıya katılan CHP'nin eski Konya İl Başkanı Nejat Türktaş ise istifa eden yöneticilere destek verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bize mutlak butlanla atanan ekibi ve yönetimi tanımıyorum. Kesin ihraç talebiyle partiden ihraç edilmiş, çocukluğundan beri bu parti için bayrağını sallamış, her platformda kendi onurumdan ziyade partinin onurunu savunmuş bir genç arkadaşınız ve seçilmiş il başkanı olarak söylüyorum. Bugün buradan bu inanmış insanlarla yolumuza devam edeceğiz.

Ama YENİ Parti'de Konya'daki bütün hemşehrilerimizi, bütün demokratları, muhafazakar demokratları, Türkçüleri, ülkücüleri, vatanını seven, bayrağını seven tüm hemşehrilerimizi bu yolculuğa davet ediyorum. Bu iş artık bir siyasi parti kavgası, bir iktidar mücadelesinden çıkmıştır. Bu mücadele artık bu vatan toprağının bir karışına dahi zarar gelmemesi için, çocuklarımızın geleceği için, kadınların rahat yürüyebilmesi için ve bu ülkenin selameti için atılmış bir adımdır. Buradan bütün hemşehrilerimizi YENİ Parti'ye davet ediyor, bu uzun yolculuğa, bu sert mücadeleye hepinizi ortak olmaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA