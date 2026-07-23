CHP Muğla İl Başkanı Karahan Göreve Başladı

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA)- CHP Muğla İl Başkanı Halil Karahan, görevine başladı. Karahan, "Cumhuriyet Halk Partisi bizden önce de vardı, bizden önce de il başkanları oldu, bizden sonra da var olacak. Cumhuriyet Halk Partisi ilelebet payidar kalacak. Partimizi akıl ve vicdanla yöneteceğiz" dedi.

CHP Genel Merkezi'nin 10 Temmuz'da CHP Muğla İl Başkanlığı'na atadığı Halil Karahan görevine başladı. Karahan, şunları kaydetti:

"Tüm Muğla halkına, tüm Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne bizlere duyduğu güvenden dolayı teşekkür ederim. Hatırlarsanız göreve geldiğimiz, görevlendirildiğimiz ilk gün, 'Bu devir teslim nasıl olacak?' diye herkesin kafasında bu vardı. Başka yerlerde yaşanan sorunlar, uygulanan yöntemler çoğu bizim de içimize sinmemişti. Nail Bey'le yapmış olduğumuz görüşmelerde diplomasiyle, diyalogla gördüğünüz gibi Muğla'ya yakışır şekilde oldu. Hiçbir partilimiz itilip kakılmadı. Emniyet güçlerine ihtiyaç duyulmadı. Arkadaşlarımız da anlayışla karşılanması gereken yönler vardı, biz o tarafını anlayışla karşıladık. Onlar da partili olmanın gerekliliğini yerine getirerek bu şekilde teslim ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu süre zarfında Muğla basını da seviyeli, sabırlı bir şekilde spekülatif haberler yapmayarak bizlere destek oldu. Basınımıza da çok teşekkür ederim."

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karahan, yeni yönetim listesi ile ilgili bilgi vererek, "Şu anda liste üzerine çalışıyoruz. Bugün itibarıyla binamızdayız, üzerinde çalışacağız. Muhtemelen hafta başı ya da ortası yönetimimiz onaylanır" dedi.

Özgür Özel'in vedasının ardından partide yaşanan istifalara değinen Karahan, "İstifa ile ilgili elimizde veri yok, kimsede yok. Çünkü e-Devlet üzerinden yapıldığı için e-Devlet üzerinden yapılan veriler aylık olarak güncellenir. Bu anlamda da şu anda kim rakam söylese yanlış rakam" diye konuştu.

"PARTİMİZİ AKIL VE VİCDANLA YÖNETECEĞİZ"

İstifa eden partililere seslenen Karahan, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi bizden önce de vardı, bizden önce de il başkanları oldu, bizden sonra da var olacak. Cumhuriyet Halk Partisi ilelebet payidar kalacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin kurucusu, cumhuriyetimizin kurucusu, partimizin kurucusu. İki emaneti var: Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. Bizler sonuna kadar bağlı kalacağız. Sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde farklı görüşlerde de olsak, farklı düşünen arkadaşlarımızın da haklarını koruyarak bu mücadeleyi yürüteceğiz. Herkesin eleştiri hakkı saklıdır. Usulünce, doğru mecralarda eleştiri yapan, partisinin ileriye gitmesini düşünen bütün üyelerimizin hakları il başkanı olarak bende saklıdır. Haklarını koruyacağız. Geniş bir çerçeveden bakacağız. Partimizi akıl ve vicdanla yöneteceğiz partimizi. Yerel yönetimlerimizle iletişim halinde olacağız. Aşağıdan yukarıya sorunların aktarımında hızlı yol alacağız.

"MUĞLA'YA YAKIŞIR BİR YÖNETİM KURULU OLACAK"

Devlet kuran parti Cumhuriyet Halk Partisi, devletin kurumlarıyla da iş birliği içerisinde olacak. Eğitim, sağlık, güvenlik konularında aktarmamız gereken, bilgilendirmemiz gereken konularda bilgilendirmelerde bulunacağız. Herkesin içi rahat olsun. Muğla'ya yakışır bir yönetim kurulu olacak. Örgüt emekçilerimiz olacak, alanında yetkin arkadaşlarımız olacak; mimarımız, avukatımız... Tek tip anlamda... Ama en önce de partili olacak, partide aidiyeti olacak. Bu şekilde bir yönetim kurulu yapacağız. Buradan biraz önce de söylemiştim bütün partili arkadaşlarıma, yönetim kurullarında bulunan arkadaşlarıma; eleştiri hakları ve kurumsal yapıya bağlı kalmak şartıyla, kurumsal yapının emrettiği hükümlere bağlı kalmak şartıyla herkesle birlikte çalışacağız. Hiç kimseye 'git' yok. İşte, 'Ben Genel Başkanı beğenmedim, gidiyorum', 'Ben İl Başkanını beğenmedim, gidiyorum', 'Ben İlçe Başkanını beğenmedim, gidiyorum'... Bunlar haklı gerekçeler değil. Cumhuriyet Halk Partisi programıyla problemi olmayan herkese kapımız açık.

Sayın Murat Karayalçın partimizde Genel Başkanlık yaptı, SHP'yi açtı, geri geldi. Sayın Hikmet Çetin Genel Başkanlık yaptı, değişim hareketine gitti, geri geldi. Son örnek, Sayın Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayımızdı, gitti, geri geldi. Bunu neden söyledim? Gerçekten de bazen yadırgadığım üslup, dil… Muğla'ya yakışmayan üslubu, dili kullananların bir geleceği yok. Siyasete katacağı, Muğla'ya, ülkemize katacağı bir şey yok. Ben bütün arkadaşlarıma ilk günde söyledim. Partimizden ayrılma niyeti… Daha parti kurulmamıştı. Hiçbir arkadaşımıza, görevdeki İl Başkanımıza, hiç kimse kötü bir söz söylemesin. Benden de böyle bir sözü hiç kimse beklemesin. Bizler Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Oturduğumuz koltuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğu, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu işgal eden il başkanı ve buna uygun davranmak durumundadır. Bizler de Muğla'ya sözümüz olsun; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğu emin ellerde ve bunun gereği şekilde Muğla İl Örgütümüzü yöneteceğiz."

Kaynak: ANKA