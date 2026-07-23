Hava aracı turistlerin üzerine düştü

Çin'de turistik uçuş yapan gyrocopter (cayrocopter) tipi hafif hava aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle sahilde güneşlenen insanların üzerine düştü.

KAZA ANI KAMERADA

İrtifa kaybederek hızla alçalan hava aracının düşme anı ve plajda yaşanan büyük panik, çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazada sahil kenarında bulunan iki turist yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, yetkililer kazanın teknik bir arızadan mı yoksa pilot hatasından mı kaynaklandığını belirlemek için soruşturma başlattı.