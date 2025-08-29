CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı, Balıkçılar Köyü'nde Balık Çiftliklerine Karşı Eyleme Destek Verdi

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Balıkçılar Köyü halkının geçim kaynaklarını tehdit eden kafes tipi balık çiftliklerine karşı yaptıkları eyleme destek veren CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, şirket yetkilileri tarafından tehdit edildiğini söyledi. Ocaklı, "Bilinsin ki bu tür tehditler bize vız gelir tırıs gider. Biz bu tehditlere boyun eğmeyiz, yine halkın yanında durmaya devam ederiz. Şirketin yaptığı kanunsuz ve hukuksuzdur. Yasama denetimi hakkı olan bir milletvekiline karşı yapılan bu davranış nedeniyle karakola giderek suç duyurusunda bulundum" dedi.

Rize'nin Pazar ilçesinde balıkçılıkla geçimini sağlayan Balıkçılar köyü halkı, Kuzuoğlu grup, Günvak 1 ve Günvak 2 firmalarının yapmak istediği kafes tipi balık çiftlikleri projesine tepki göstermek için dün bir araya gelen vatandaşlara CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da destek verdi. Ocaklı, gece saatlerinde Kuzuoğlu şirket yöneticisi tarafından tehdit edildiğini söyledi. Fiziki saldırı ise çevredeki vatandaşların araya girmesiyle önlendi. Tahsin Ocaklı şunları söyledi:

"Rize'nin Pazar ilçesi Balıkçı Köyü'nde, halkın, su ürünleri kooperatiflerinin ve toplumun tamamının karşı çıktığı; denizi kirletecek, havalimanı uçuşlarını tehlikeye düşürecek, turizmi olumsuz etkileyecek ve 135 balıkçının geçimini yok edecek olan kafes balıkçılığı projelerine karşı Su Ürünleri Kooperatifi'nin çağrısıyla Zelek Limanı'na gittim. Şirketin tırlarıyla ürünlerini limana indirmesine karşı çıkan köylülere ve kooperatif üyelerine destek olmak için yanlarında durdum. Bu malzemelerin oradan alınarak şirket merkezine götürülmesini istedim. Henüz yargı sürecinde olmayan ve limana giriş izni bulunmayan bu durumu kayıt altına aldım, sosyal medya hesaplarımdan da paylaştım. Gece yarısı dört saatlik beklemenin ardından şirket, iki tır ile ürünlerini geri götüreceğini açıkladı ve oradan ayrıldı. Daha sonra, şirketin merkezine değil, Fındıklı'daki Mekiskir Limanı'na gittiğini öğrendim. Mekiskir Limanı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı da şirketin izinsiz olarak oraya girdiğini söyledi. Bunun üzerine oraya da gittim.

"Bilinsin ki bu tür tehditler bize vız gelir tırıs gider"

Orada, şirket ortağı tarafından tehdit edildim. Milletvekili olduğumu bilmesine rağmen, 'sen kimsin, her yerde neden varsın, nasıl karışırsın, ben bu malı burada indiririm' diyerek bana saldırgan bir tavır sergiledi. Olayın tanıkları var. Üzerime yürüyen şirket yetkilisini balıkçılar ve vatandaşlar araya girerek durdurdu, daha büyük bir olay çıkmasını engelledi. Bilinsin ki, bu tür tehditler bize vız gelir tırıs gider. Biz bu tehditlere boyun eğmeyiz, yine halkın yanında durmaya devam ederiz. Şirketin yaptığı kanunsuz ve hukuksuzdur. Yasama denetimi hakkı olan bir milletvekiline karşı yapılan bu davranış nedeniyle karakola giderek suç duyurusunda bulundum. Elbette gereği yapılacaktır. Ama asıl mesele şudur; iktidarın Rizeli Cumhurbaşkanı'nın ve Rizeli siyasetçilerin bu kadar sessiz kalmasıdır. Bütün halk karşı çıkarken, tek bir şirketin çıkarlarını savunmaları kabul edilemez. Orada bizi bekleyen kolluk kuvvetleri ve sahil güvenlik teknesi için harcanan masraflara üzülüyorum. Dolayısıyla yapılması gereken şey şudur; Cumhurbaşkanı'nın, bölge milletvekillerinin ve Hayati Yazıcı'nın bilgisi olan bu projenin derhal durdurulmasıdır. Halkın istediği yapılmalıdır. Halkın yaşam alanlarına yapılan saldırılara karşı direneceğim ve direnenlerin yanında olmaya devam edeceğim."