CHP Milletvekili Sarıbal: "Kendi Ürettiğimiz Bir Ürünü Kendimiz Pazarlayamıyoruz"

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Akçakoca'da fındık tüccarları, sanayiciler ve fındık işçi temsilcileri ile bir araya geldi. Sarıbal, "Ne yazık ki kendi ürettiğimiz bir ürünü kendimiz pazarlayamıyoruz. Adeta fındıkta üreticimiz fason üretici gibi, bütün karı belirli şirketler alırken ki onlar da sıkıntıdalar çünkü fındıkta kartelleşme oldu bu arada" dedi.

CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, bugün Düzce Akçakoca Ziraat Odası toplantı salonunda Ziraat Odası Başkanı Levent Başaran, TSO Başkanı Mehmet Pazvant, CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz ve fındık üreticileri ile buluştu.

"TÜRKİYE'DE UYGULANAN TARIM POLİTİKALARI ÇİFTÇİDEN YANA DEĞİL"

Sarıbal, fındığın ülke açısında stratejik bir ürün olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Fındık Karadeniz için bir yaşam biçimidir, Karadeniz'de fındık, çay ve balıkçılık olmak üzere bir yaşam biçimidir. Bu sektörler toplumun ana gelirleridir. Ulusal açıdan bakıldığında en yüksek oranda ihracatı olan 3,5 milyar dolara kadar çıkmış ama hiçbir zaman 1,5 milyar doların altına düşmemiş. Her yıl ciddi bir ihracatı olan çok önemli bir ürün. Türkiye'de uygulanan tarım politikaları çiftçiden yana değil üzgünüm. Bunda iki paradigma var. Bir siyasetçilerin seçimi kazandıktan sonra milli irade bizden yana deyip keyfi davranmaları. İki ne yazık ki çiftçinin örgütlenememesi. En önemli problem bu çünkü kendi örgütlenmesini kuramayıp ya devletin ya başkalarının örgütler modeli üzerinden örgütlenmeyi sürdürmüş. Aslında bu bir örgütlenme biçimi değil, sadece siyaset ve ticaretin ortaya koyduğu bir örgütlenme biçimi. Dolayısıyla bundan kaynaklanan temel sorunlarımız var.

"KENDİ ÜRETTİĞİMİZ BİR ÜRÜNÜ KENDİMİZ PAZARLAYAMIYORUZ"

Bir diğer problemimiz şu, bir ürün var bu ürünün dünyadaki üretimin yüzde 75'i bizim ülkemizde ama borsamız başka bir ülkede. Ne yazık ki kendi ürettiğimiz bir ürünü kendimiz pazarlayamıyoruz. Adeta fındıkta üreticimiz fason üretici gibi bütün karı tüccar bütün karı belirli şirketler alırken ki onlarda sıkıntıdalar bu ara çünkü fındıkta kartelleşme oldu bu arada. Küçük tüccar artık kalmadı para ve faiz politikaları nedeniyle döviz meselesi nedeniyle, küçük esnafın artık fındığa yatırım yapmadığını ama büyük dev şirketlerin tarladan itibaren kabuklu alım noktasına gelene kadar aşağı yukarı 3-4 yapının eline geçtiği bir fındık politikasından bahsediyoruz. Orada da çok ciddi bir kartelleşme var. Birkaç ulusötesi şirket şu anda fındık piyasasını istedikleri gibi yönetmektedirler. Emeğinde kenara itildiği tarihsel dönemi de birlikte yaşıyoruz."

"8 SAAT ÇALIŞMA PARASI ALIYORUZ 12 SAAT ÇALIŞIYORUZ"

Adana Ceyhanlı Fındık İşçi Temsilcisi Abdullah Çaka da şunları söyledi:

"Bu bölgeye işçi getiriyoruz ama maalesef emeğimizi alamıyoruz ama yine mecbur geliyoruz. 29 yıldır geliyoruz bütün arkadaşlar bizi tanır, biz hakkımızı savunuyoruz bazı vatandaşlar bize kızıyorlar 'Efendim fındık kaç para ediyor' diye. Fındık bir lira bile olsa, getirdiğimiz işçinin hakkını arayacağız. Fındık bir lirada olsa, yüz lirada olsa biz hakkımızı arayacağız. Asgari ücrete tabi fiyat açıklanıyor, normalde açıklanan fiyat günde 8 saat çalışmadır ama maalesef 8 saat çalışma parası alıyoruz 12 saat çalışıyoruz, yine de biz sesimizi çıkarmıyoruz. Fiyatı 216 liradan fazla vermeyin diye sosyal medyaya veriliyor, biz de diyoruz ki biz işçi getiremiyoruz. Yol ücreti var geçen yıl gidiş geliş 7 lira iken şimdi 26 lira oldu, yani 26 bin TL bizi kurtarmıyor. Geçen yıl bir çuval unu 170 liraya alıyordum şimdi 600 liraya alıyorum. Geçen yıl bir çuval şeker 200 lirayken, şimdi bin 400 lira oldu. Maalesef bizi kurtarmıyor. Hakkımızı aradığımız için bazı vatandaşlar bizden şikayetçi oluyorlar. Fındık üreticisi olarak siz de hakkınızı savunun. Yol parası bu 216 liranın içinde yok. Biz günlük 20 lira yol parası bu fiyatın üstüne konulması gerektiğini söyledik. İşçiler gelsin dedik, fiyat karaborsa olmasın istedik. Şimdi işçi sıkıntısı var."

"BİZİM İŞÇİMİZİN YÜZDE 60'I ORDU'YA KAYDI"

Urfa bölgesinden gelen İşçi Temsilcisi Abdürrezzak Özkan ise şöyle konuştu:

"Ülkemizde Türkiye'ye en çok mevsimlik işçi çıkaran il Şanlıurfa'dır. Geçen yıl buraya 2 bin 900 liraya işçi minibüsü getirdim. Bugün ise 12 bin 14 bin lira arası bir minibüs işçi getirebiliyorum. Ordu ili 600 km burası 1200 km, Ordu'da çiftçi araba parası veriyor, sabah kahvaltısı veriyor ve ayrıca artı 250 TL veriyor. Bizim işçimizin yüzde 60'ı Ordu'ya kaydı. Biz işçimizi kaybettik. Özellikle CHP'den istirham ediyoruz."