CHP'li Şahin: "Aralık Ayında Özlük Haklarıyla Alakalı Bir Yasa Teklifi Geldi. Üç Gün Sonra Geri Çektiler. Özel Hastane Lobileri Bakanlığa Baskı Yaptı" - Haberler

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Sivas'ta; hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesini amaçlayan yasa teklifinin geri çekilmesi ile ilgili, "Aralık ayında özlük haklarıyla alakalı bir yasa teklifi geldi Meclis'e. Üç gün sonra geri çektiler ve altı ayı aşkın süredir bekliyor. Bu süreyi bilerek uzatıyorlar. Çünkü özel hastane lobileri bakanlığa baskı yaptı. 'Siz, eğer maaşlarında bir artırıma giderseniz, biz özel hastanelerde daha fazla para vermek durumunda kalırız, maaş artırımı yapmayacaksınız' denildi. Bakan da bakan yardımcısı da zaten bir özel hastane patronudur" açıklamasını yaptı.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ve CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karası; CHP Genel Merkezi'nin 51 ilde planladığı saha çalışması kapsamında, dört gün boyunca Sivas'taydı. Şahin ve Karasu, temaslarının ardından CHP Sivas İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. CHP'li Fikret Şahin, burada şunları söyledi:

"Vatandaş sağlık hizmetine ulaşamıyor. Sağlık, artık paralı bir zeminde gerçekleşiyor. Ticaret olarak yapılıyor ve vatandaşın almış olduğu sağlık hizmeti üzerinden para kazanılır hale gelmiş.

2002'de iktidara geldikten sonra, AKP; 2003 yılında 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' denilen bir programı devreye soktu. Dünya Bankası destekliydi ve özü şuydu, sağlığın içine şirketler yerleştirildi. AKP'den önceki dönemde sadece hekimlerin özel hastane açma yetkisi varken şimdi herhangi birisi parası varsa hastane açabiliyor. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte şirketlere vatandaşın almış olduğu sağlık hizmeti üzerinden para kazanma imkanı sağlanmış oldu. Bununda en önemli basamağı Şehir Hastaneleridir. Şehir Hastaneleri kamu hastanesi değil, özel sektörün hastaneleridir.

"KAMU HASTANELERİ BOŞALTILMIŞTIR"

Bizler CHP olarak bu konu üzerinde yoğunlaştık. 'Özel hastanelerde vatandaştan katkı payı alınmadan sağlık hizmeti yapılsın' önergemizi sunduk. Kanun teklifi halinde verdik. Meclis'te bekliyor.

Şu anda Türkiye'de verilen sağlık hizmetlerini belki yüzde 70-75'i cirosal anlamda belki daha da fazla miktarı özel sektör veriyor. Kamu hastaneleri boşalmıştır. Nitelikli, becerisi yüksek hekimler özlük hakları yetersiz olması sebebiyle kamu hastanelerinden ayrılmış, özel hastanelere geçmişlerdir. Yabancı dili, imkanı olan hekimler de yurt dışına gitmişlerdir. Son iki yılda 10 bini aşkın hekim istifa etmiş, son iki yılda 2 bin 500'ü aşkın hekim de yurtdışına gitmiştir. Eğittiğimiz hekimlerimizi maalesef başka ülkelere kaptırıyoruz. Hekimlere 'Giderlerse gitsinler', 'Hekimler artık hastanın cebinden elini çeksin' gibi saygınlığını yitirmiş bir meslek haline getirirseniz hekimliği, olacağı budur.

Aralık ayında özlük haklarıyla alakalı bir yasa teklifi geldi Meclis'e. Biz de 'eksik ama hiç olmazsa bir mesafe kaydedilir' diyerek 'CHP olarak, destekleyelim' dedik. Üç gün sonra geri çektiler ve altı ayı aşkın süredir bekliyor. Bu süreyi bilerek uzatıyorlar. Çünkü özel hastane lobileri bakanlığa baskı yaptı. 'Siz, eğer maaşlarında bir artırıma giderseniz, biz özel hastanelerde daha fazla para vermek durumunda kalırız, maaş artırımı yapmayacaksınız' denildi. Bakan da bakan yardımcısı da zaten bir özel hastane patronudur. Genel Başkanımız da ifade etti. Biz şehir hastanelerini kamulaştıracağız. Sağlık hizmetlerini tekrar, kamusal bir hizmet alanı haline getireceğiz. Katkı paylarını da ortadan kaldıracağız."

ANKA / Yerel