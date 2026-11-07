CHP'li Kaya Tokat'ta Turhal Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesini eleştirdi

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Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Cumhuriyet'in kamucu üretim anlayışından uzaklaşıldığını belirterek tarım, eğitim ve istihdam politikalarını eleştirdi. Kaya, "Bizim mücadelemiz cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma, halkın iradesini egemen kılma ve cumhuriyetin kazanımlarını sosyal adaletle büyütme mücadelesidir. Biliyoruz ki, iktidara giden yol halktan geçer" dedi.

CHP Parti Okulu İl Yönetici Eğitimi, Tokat'ta düzenlendi. Programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Zarife Üngör, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ferhat Özdemir, parti il yöneticileri ve ilçe başkanları katıldı.

Programda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP'nin sıradan bir siyasi parti olmadığını, bedel ödeyenlerin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidenlerin partisi olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet'in üretim ve kalkınma politikalarından uzaklaşıldığını savunan Kaya, Turhal Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesine tepki gösterdi. Kaya, fabrikanın Cumhuriyet'in ekonomik bağımsızlık ve kalkınma anlayışının önemli eserlerinden biri olduğunu söyleyerek, "Cumhuriyet fabrikalar kurdu, özelleştirme tokadı yoksullaştırdı. 1934 yılında başlayan Turhal Şeker Fabrikası, Cumhuriyet'in ekonomik bağımsızlık ve kalkınma anlayışının en büyük eseridir. Ancak 2018 yılında Turhal Şeker Fabrikası özelleştirildi. Bizim itirazımız üretime değil, Cumhuriyetin kamucu üretim anlayışının terk edilmesine, çiftçinin ve emekçinin piyasanın insafına terk edilmesinedir" değerlendirmesinde bulundu.

"ÇİFTÇİ MAZOTUN, GÜBRENİN ALTINDA EZİLİYOR"

Tokat'ın tarımsal üretim potansiyeline dikkati çeken Kaya, artan girdi maliyetlerinin çiftçileri zor durumda bıraktığını ifade etti. Geçen yıl şeker pancarı hasadı döneminde mazotun litresinin 42-45 lira olduğuna, bugün ise 100 liraya yükseldiğine dikkati çeken Kaya, pancar fiyatlarının aynı oranda artmadığını söyledi.

Kazova, Erbaa, Niksar, Zile, Turhal ve Artova'nın tarımsal zenginliklerine işaret eden Kaya, "Tokat yaprağı, Niksar cevizi, Zile pekmezi bu kentin üretim zenginliğidir. Ama çiftçi mazotun, gübrenin, sulamanın maliyeti altında eziliyorsa, ürününü kaça satacağını bilemiyorsa olmaz. Planlı tarım yapılacak, sulama yatırımları tamamlanacak, kooperatifler güçlendirilecek" dedi.

"GENÇLERE 'NEDEN GÖÇ EDİYORSUNUZ' DİYE SORULABİLİR Mİ"

Kaya, Tokat'ta kapatılan fabrikaların kent ekonomisi ve istihdam üzerindeki etkilerine değinerek, 2008 yılında kapatılan Tokat Sigara Fabrikası'nın tütün üreticileri ve esnaf açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Fabrikaların yalnızca üretim alanları olmadığını, aynı zamanda istihdam ve ekonomik bağımsızlık anlamına geldiğini vurgulayan Kaya, "Bir kentin fabrikalarını kapatıp sonra gençlere 'Neden göç ediyorsunuz?' diye soru sorulabilir mi? Fabrikalar yalnızca üretim değil, iş, aş, ekonomik bağımsızlık ve gelecek demektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 12 Eylül askeri darbesinin ürünü olduğunu belirten Kaya, kurumun üniversiteler üzerindeki etkisini eleştirdi. Üniversite öğrencilerinin barınma, beslenme ve ulaşım sorunlarının çözülmesi gerektiğini dile getiren Kaya, "Bu devlet öğrencisine bir kalıp sabunu, bir tas sıcak çorbayı veremiyorsa buna sosyal devlet dememiz mümkün değildir" diye konuştu.

"İKTİDARIN YOLU ÖRGÜTLÜ MÜCADELEDEN GEÇER"

Niksar ve Erbaa'dan geçen Kuzey Anadolu Fayı'nı hatırlatarak güvenli konut ve okul yapımının zorunluluk olduğunu vurgulayan Kaya, "Bizim mücadelemiz yalnızca iktidar kazanma mücadelesi değildir. Bizim mücadelemiz cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma, halkın iradesini egemen kılma ve cumhuriyetin kazanımlarını sosyal adaletle büyütme mücadelesidir. Biliyoruz ki, iktidara giden yol halktan geçer. İktidarın yolu örgütlü mücadeleden geçer" dedi.

Kaynak: ANKA