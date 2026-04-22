Tokat'taki Maden Projesine Dava: CHP'li Karabat'tan Çevre Vurgusu

(TOKAT) - Tokat'ta Yazıcık bölgesinde yapılması planlanan maden projesine karşı açılan dava görüldü. Duruşmanın ardından Tokat Adliyesi önünde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, projenin yalnızca ekonomik değil, sosyal ve çevresel etkilerinin de değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tokat'ta çevre ve yaşam alanlarını ilgilendiren Yazıcık Maden davasında gözler mahkeme sürecine çevrildi. Tokat Adliyesi'nde görülen Yazıcık Maden davası sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, projede kamu yararı bulunmadığını belirterek, mücadelenin süreceğini vurguladı.

Karabat, idari davalarda kararın hemen verilmediğini hatırlatarak tarafların sunumlarını tamamladığını belirtti. Mahkemenin süreci dikkatle dinlediğini ifade eden Karabat, yapılan sunumların kapsamlı olduğunu vurguladı. Dava kapsamında hem işletme alanı hem de ruhsat sahasıyla ilgili ayrı dava açıldığını aktaran Karabat, daha önce yürütmeyi durdurma kararlarının alındığını da dile getirdi. Duruşmada teknik detayların ön plana çıktığını belirten Karabat, bilirkişi raporlarının da dosyada yer aldığını söyledi.

Karabat, yapılmak istenen maden faaliyetinin Yazıcık'a, Tokat'a ve ülkeye fayda sağlamayacağını vurguladı. Bölgedeki yaşam alanlarının, mezarlıkların ve heyelan riski taşıyan alanların tehdit altında olduğunu dile getiren Karabat, projenin yalnızca ekonomik değil, sosyal ve çevresel etkilerinin de değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yalnızca Yazıcık değil çevredeki Asar, Kuyucak, Erikbelen ve Dağüstü gibi yerleşimlerin de risk altında olduğunu anlatan Karabat, bölgenin tarihsel geçmişine dikkati çekti. Karabat, bölgede yaşanan depremler ve şantiye alanlarının riskli yapısına da işaret ederek, sürecin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket edileceğini belirten Karabat, yalnızca Yazıcık için değil, diğer maden sahalarına yönelik girişimlere karşı da mücadele edeceklerini söyledi. Tokat İl Özel İdaresi'ne de çağrıda bulunan Karabat, yetkililerin kentin topraklarına sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Dava sürecinde nihai kararın henüz verilmediğini belirten Karabat, karar açıklanana kadar haklılıklarını anlatmaya devam edeceklerini söyledi. Karabat, açıklamasını "Kazananın Tokatlılar ve Yazıcık olacağını düşünüyorum" sözleriyle tamamladı.

Karabat, Reşadiye'de "sahte seçmen" iddialarına sert tepki gösterdi

Adliye önündeki açıklamaların ardından Karabat, 7 Haziran'da seçim yapılacak yerler arasında bulunan Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik Beldesi'ni ziyaret etti. Karabat, yaptığı açıklamada bölgeye dışarıdan taşınan seçmen iddialarına tepki gösterdi. Beldenin özgün yapısının ve iradesinin korunması gerektiğini vurgulayan Karabat, adaylarının Nazım Demirkoğlu olduğunu hatırlattı. Karabat, "400 civarında dışarıdan seçmen yığıldığı" iddialarına dikkat çekerek, belde halkına iradelerine sahip çıkma çağrısında bulundu.

Karabat, "Siyaset dik adam işidir. Öyle anlık hesaplara teslim olmak bize yakışmaz. Bazen kaybedersin, bazen kazanırsın ama mühim olan buranın kaybetmemesidir. Ben bugün varım, yarın yokum. Bizim ilkemiz belli; hak yemeyiz, hak da yedirmeyiz" dedi.

Çevrecik'in belde olma hakkını büyük mücadeleler sonucunda kazandığını hatırlatan Karabat, köyün bölünmemesi gerektiğinin altını çizdi. Seçimlerden sonra bölgedeki diğer yerleşim yerleriyle de entegrasyonun önemine değinen Karabat, "Çevrecik; Saraykışla, Alıcık gibi çevre köylerle bütünleşmeli. Adil bir yöntemle, kimseyi dışlamadan, kavgaya yer vermeden bu bölgeyi kalkındırmalıyız" dedi.

Toplantının sonunda parti adına adaylarını açıklayan Karabat, Nazım Demirkoğlu'nu sahneye davet ederek bölge halkından destek istedi. Karabat, adil ve kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirterek, Çevrecik halkına kararlılık mesajı verdi.

