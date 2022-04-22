CHP'li Girgin'den 'Göcek Tünelini İşleten Şirketi Uyardık' Diyen Ulaştırma Bakanı'na: 'Uyardık Diyerek Yürek Sızlatan Olayın Üstünü Örtemezsiniz'

ESMA TURAN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in Göcek Tüneli'nden nakit para olmadığı için geçirilmeyen cenaze aracıyla ilgili soru önergesine "İşletici firmaya gerekli uyarılar yapılmıştır" yanıtını verdi. Girgin, "Uyarı gibi, şirket tasarrufu gibi muğlak kavramlar ile bu yürek sızlatan olayın üstünü örtemezsiniz" diyerek tepki gösterdi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, geçen mart ayında Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan bir ailenin Antalya'dan gelen cenazesinin cenaze aracı şoförünün üzerinde nakit para olmaması nedeniyle ödeme yapamadığı için Göcek Tüneli'nden geçirilmemesini TBMM gündemine taşımıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na soru önergesi veren Girgin, "Diriye saygınız yok, ey AKP iktidarı bari ölüye saygınız olsun. Duy bunları Sayın Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı" demişti.

"GEREKLİ UYARILAR YAPILDI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Girgin'in soru önergesine yanıt verdi. Yanıtta, şöyle dendi:

"Yap-İşlet-Devret Modeliyle ihale edilen ve Göcek Tüneli İnş. ve Taah. A.Ş. tarafından işletilen Göcek Tüneli için araç sınıfları ve ücret tarifeleri, işe ait sözleşmenin Göcek Tüneli Başlangıç Geçiş Ücret Tarifesinde tanımlanmıştır. Buna göre ambulans ve cenaze nakil araçları 2. sınıf araç olarak belirlenmesine rağmen görevli şirketin kendi tasarrufu ile emniyet, jandarma, ambulans ve itfaiye araçlarından ücret alınmamaktadır. Bugüne kadar bu tür araçların geçişi ile ilgili herhangi bir şikayet gelmemiştir. Bahse konu olay münferit bir olay olup işletici firmaya gerekli uyarılar yapılmıştır."

"YÜREK SIZLATAN OLAYIN ÜSTÜNÜ ÖRTEMEZSİNİZ"

Yanıtı değerlendiren CHP'li Girgin, şu açıklamayı yaptı:

"Bakanlık cevabında, Göcek Tüneli'nde cenaze aracına yapılan bu haksız muamelenin, münferit bir olay olduğunu, sorumluluğun işletmeye ait olduğunu ve gerekli uyarıların yapıldığını söyledi. Bu cevap gösteriyor ki 'uyardık' deyince sorunu çözdüğünü düşünen bir anlayış var. Oysa hukuk devletinde, bu tip olaylar karşısında yaptırım esastır. Uyarı gibi, şirket tasarrufu gibi muğlak kavramlar ile bu yürek sızlatan olayın üstünü örtemezsiniz. Böyle bir olayın bir daha asla tekrarlanmamasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımıza karşı yapılan her türlü haksızlığın ve yaşatılan her türlü mağduriyetin takipçisi olacağız.

"SOYGUN 2025'E KADAR SÜRECEK"

TBMM'de bakanlık bütçe görüşmelerinde Göcek Tüneli'nin ücretli olmasına ilişkin sorduğumuz soruya, Bakanlık tarafından Göcek Tüneli'nin yap-işlet-devret modeli ile ihale edildiği ve devlet tarafından yapılan ikinci tünelin de şirkete devredilerek 2032 yılına kadar olan sözleşmeden mahsup edilerek 31 Aralık 2025 yılına kadar şirket tarafından işletileceği belirtildi. Yani soygun 2025'e kadar sürecek. 960 metre olan Göcek Tüneli'nden geçişlerde 15 lira alınıyor.119 kilometre uzunluğundaki İzmir- Aydın Otoyolu'nda Selahattin Tüneli'nden 9 lira 50 kuruş alınıyor."

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze nakil aracı şoförü Fatih Barut ise yaşadığı olayı ANKA Haber Ajansı'na şöyle anlatmıştı:

"Bizim araçlarımızda HGS sistemi olduğu için otobanlardan sürekli HGS ile geçiyoruz. Nakit para istediler, benim de üzerimde para var ama nakit olarak yoktu. Kredi kartı ile ödeyebileceğimi söyledim, 'olmaz' dediler. Cenazenin yetişmesi gerektiğini zaten 5 kilometre bir yolum kalmıştı. 'Hiçbir şekilde biz bırakamayız' dediler. Ben de 'size cüzdanımı bırakayım yarım saate dönmüş olurum, size ödemesini yaparım' dedim. Yine kabul etmediler. Güvenlik gelince ona rica ettim, 'kardeşim sen bunu cebinden ver ben parayı senin hesabına atayım, para hesabına geçsin sonra ben gideyim, çünkü cenazenin yakınları bekliyor' dedim. 'Olmaz' dedi. 20 metre geri çıktım. Orada cenaze yakınlarını arayıp durumu anlattım. Onlar da Dalaman'dan cenaze nakil aracı ile geldiler. Gişenin yanında cenazeyi Antalya Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracından Dalaman Belediyesi'nin cenaze nakil aracına aktardık. Ben oradan geri döndüm."