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CHP’li Alp, Kars'ta Ermenistan sınırının açılması çağrısı yaptı

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CHP’li Alp, Kars'ta Ermenistan sınırının açılması çağrısı yaptı
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CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Ermenistan sınırında bulunan Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Şahnalar köyünde, 1920 yılında Kars'ın kurtuluşu sırasında dedeleri tarafından havaya uçurulduğunu belirttiği eski köprünün olduğu yerde yaptığı açıklamada, Ermenistan sınırının yeniden açılması çağrısında bulundu.

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Ermenistan sınırında bulunan Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Şahnalar köyünde, 1920 yılında Kars'ın kurtuluşu sırasında dedeleri tarafından havaya uçurulduğunu belirttiği eski köprünün olduğu yerde yaptığı açıklamada, Ermenistan sınırının yeniden açılması çağrısında bulundu.

Köprünün kendisi açısından tarihi bir öneme sahip olduğunu belirten Alp, "Kars'ın kurtuluşu sırasında 1920 yılında buradan gelen ikmal yollarını kesebilmek için benim dedelerim tarafından bu köprünün yerinde bulunan eski köprü havaya uçurulmuştu. Bundan sonra Kars'ın kurtuluşu gerçekleşti" dedi.

Alp, 106 yıl sonra aynı noktadan Ermenistan sınırının açılması çağrısı yaparak, "106 yıl sonra ben Kars milletvekili olarak bu köprü üzerinden Ermenistan kapısının açılmasını talep ediyorum. 106 yıl önce biz burada şehit verdik. Bugün o acılarımızın yerine halkımızın huzurunu ve refahını önceliyoruz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine de değinen Alp, "Azerbaycan'la olan sorunlar kalıcı bir barışa evrilerek Ermenistan sınırının tekrar açılmasını ve bu hattan ticaretin başlamasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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