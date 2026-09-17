Haberler

Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'ın kapısını Osimhen için çalacaklar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'ın kapısını Osimhen için çalacaklar Haber Videosunu İzle
Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'ın kapısını Osimhen için çalacaklar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa basınında yer alan haberlere göre PSG, Victor Osimhen'i kadrosuna katma planından vazgeçmedi. Fransız devinin devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalmayı düşündüğü belirtilirken sarı-kırmızılıların 27 yaşındaki golcüyle yollarını ayırmaya sıcak bakmadığı aktarıldı.

  • PSG, Victor Osimhen'i devre arasında transfer etmek için Galatasaray'a teklif yapmayı planlıyor.
  • Galatasaray, Osimhen'i satmayı düşünmüyor.
  • Osimhen'in Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Avrupa kulüplerinin takibinde kalmaya devam ediyor. Süper Lig'de bu sezon çıktığı 4 karşılaşmada 6 gol ve 2 asist kaydeden Osimhen, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kaldı.

PSG'NİN ISRARININ SÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Fransız Sport.fr'de yer alan habere göre Psg, Victor Osimhen'i uzun süredir transfer listesinde tutuyor. Paris ekibinin geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Nijeryalı santrforu kadrosuna katmak istediği ancak bu girişiminden sonuç alamadığı belirtildi.  Psg'nin Osimhen için devre arasında yeniden Galatasaray'ın kapısını çalmayı düşündüğü öne sürüldü.

GALATASARAY SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Haberde Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun başında Napoli'den 75 milyon euro karşılığında transfer ettiği Osimhen'den kolay kolay vazgeçmek istemediği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların, PSG'nin ilgisine rağmen 27 yaşındaki yıldız futbolcuyla yollarını ayırmayı düşünmediği aktarıldı.

PSG DOĞRU ZAMANI BEKLİYOR

Fransız ekibinin ise Osimhen transferinde acele etmeyeceği belirtildi. PSG'nin daha önceki bazı transferlerinde olduğu gibi doğru zamanı beklediği ve süreç yıllar sürse bile en uygun şartlar oluştuğunda Osimhen'i kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü. Victor Osimhen'in Galatasaray ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Vicdansızlığın böylesi! Küçük kızın gözleri önünde saldırdılar

Kuaföre kızının önünde kabusu yaşattılar! Nedeni pes dedirtti
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor

Kozinoğlu soruşturmasında çok kritik gözaltılar! İkisi eski savcı
Kozinoğlu soruşturmasında gözaltı kararı verilen Hasan Atilla Uğur'dan ilk açıklama

Hasan Atilla Uğur'dan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Temizledikleri dersliklerde öğrenci oldular! Kırklareli'nde 2 destek personeli yazılım mühendisliğini kazandı

Sıraları silerken hayal kurdular! Şimdi o sıralarda oturacaklar
ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı

Kartelin yüzen yakıt istasyonuna baskın! ABD ordusu batırdı
Fed sonrası çakılan altın, Suudi Arabistan'dan gelen haberle nefes aldı

Suudi Arabistan'dan gelen haber altında tüm hesapları değiştirdi
Kedilerin mamalarını çöpe attılar! Baba ile oğlunun vicdanları yaralayan hareketi kamerada

Baba ile oğlunun vicdanları yaralayan hareketi kamerada
Büşra bebek soruşturmasında yeni detaylar! Kıyafetleri 3 kilometre uzakta bulundu

Kıyafetleri bulundu, sütü başka evden çıktı
Cesetleri hiç bulunamadı! Isparta'da 9 yıl önce kaybolan 2 kişinin dosyasında 'Besici Ali'ye 2 kez müebbet

Cesetleri hiç bulunamadı! O detay 9 yıllık davayı tersine çevirdi
Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik

Gala gecesinde büyük gerginlik