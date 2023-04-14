CHP Kars Adayı İnan Akgün Alp: "Kars'ın 5'li Çetesi Var. Kars'ta, 5'li Çetelere 15 Mayıs'tan Sonra Açıkça Meydan Okuyacağız"

CHP Kars Milletvekili Adayı İnan Akgün Alp, “Kars’ın 5’li çetesi var. 5’li çetenin 5’ine birden meydan okuyorum. Kars’a uyuşturucuyu sokup zehirleyenler, anaların ocağını söndürenler, 15 Mayıs’tan itibaren sizin ocağınızı biz söndürürüz. Bir daha bu şehirde uyuşturucuya geçit yok. Kumar oynatıp, fuhuş yaptırıp ocak söndüreneler, tefecilik yapıp ocak söndürenler; arkalarına üç beş tane çakal alıp mafyacılık oynayan, devletin malına çöken haramiler... Bunlar Kars’ın 5’li çeteleridir. Hemşerilerim, size söz veriyorum. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’de olduğu gibi Kars’ta da 5’li çetelere 15 Mayıs’tan sonra açıkça meydan okuyacağız” dedi.

TACETTİN DURMUŞ

CHP Kars Milletvekili Adayı İnan Akgün Alp, "Kars'ın 5'li çetesi var. 5'li çetenin 5'ine birden meydan okuyorum. Kars'a uyuşturucuyu sokup zehirleyenler, anaların ocağını söndürenler, 15 Mayıs'tan itibaren sizin ocağınızı biz söndürürüz. Bir daha bu şehirde uyuşturucuya geçit yok. Kumar oynatıp, fuhuş yaptırıp ocak söndüreneler, tefecilik yapıp ocak söndürenler; arkalarına üç beş tane çakal alıp mafyacılık oynayan, devletin malına çöken haramiler... Bunlar Kars'ın 5'li çeteleridir. Hemşerilerim, size söz veriyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da 5'li çetelere 15 Mayıs'tan sonra açıkça meydan okuyacağız" dedi.

CHP Kars İl Başkanlığı; milletvekili aday tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıya; CHP Kars Milletvekili Adayları İnan Akgün Alp, Onur Uludaşdemir ve Evren Yerdelen'in yanı sıra CHP Kars İl Başkanı Taner Toraman, DEVA Partisi Kars İl Başkanı Güven Özen, Saadet Partisi Kars İl Başkanı Erkan Timuroğlu ve Gelecek Partisi Kars İl Başkanı Yavuz Yazar da katıldı. CHP Milletvekili adayı İnan Akgün Alp, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"12 Eylül faşizminden beri direnen solculara, devrimcilere, demokratlara; çok uzun süre beklediniz. Ama artık son. Biz geliyoruz. Artık çok güçlü bir şekilde geliyoruz. İnan Akgün Alp olarak söz veriyorum. Bileştirmeye ve barıştırmaya geldim, hiç kimsenin ötekileştirilmediği yeni bir Kars yaratmaya geldim. Benden yana kimsenin şüphesi olmasın.

İkinci mesajım ittifak yaptığımız bileşen partilerimizin kıymetli temsilcilerine; genel başkanlarımızın Ankara'da yaptığı gibi eşitler arası bir hukuk içerisinde olacağız. Ben İnan Akgün Alp ve arkadaşlarım, 5 yıl boyunca sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil diğer tüm partilerin de milletvekili olacağız. Aramızda her zaman için kardeşlik hukuku olacak. Yeter ki Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verelim.

"BU SAATTEN İTİBAREN KARS'TA KÜRTÇÜLÜK, TÜRKÇÜLÜK, AZERİCİLİK, YERLİCİLİK, TEREKEMECİLİK BİTMİŞTİR"

Dördüncü mesajımda değerli Kars halkına; bu saatten itibaren Kürtçülük, Türkçülük, Azericilik, Yerlicilik, Terekemecilik bitmiştir. Hepimiz bu ülkenin özgür, onurlu ve eşit yurttaşlarıyız. Kars'ta bir daha bu nifak tohumlarının yetişmesine izin ve imkan vermeyeceğiz. Bu mücadelede en çok güvendiğim gençler size güveniyorum. Çünkü sizler tertemiz kalmış insanlarsınız. ve tertemiz bir sayfayı birlikte açacağız. Bugün vatanın size ihtiyacı var ve söz konusu vatan ise gerisi teferruattır. Bugün vatanın taze kanlara ihtiyacı var.

Buradan açıkça meydan okuyoruz. Kars'ın 5'li çetesi var. 5'li çetenin 5'ine birden meydan okuyorum. Kars'a uyuşturucuyu sokup zehirleyenler, anaların ocağını söndürenler, 15 Mayıs'tan itibaren sizin ocağınızı biz söndürürüz. Bir daha bu şehirde uyuşturucuya geçit yok. Kumar oynatıp, fuhuş yaptırıp ocak söndüreneler, tefecilik yapıp ocak söndürenler; arkalarına üç beş tane çakal alıp mafyacılık oynayan, devletin malına çöken haramiler... Bunlar Kars'ın 5'li çeteleridir. Hemşerilerim size söz veriyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da 5'li çetelere 15 Mayıs'tan sonra açıkça meydan okuyacağız. Bu meydan okuyuşu Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de yaptığı gibi bu yol Kılıçdaroğlu'nun yoludur. Ben onun sadık bir evladı ve bir neferiyim. ve Türkiye'de ne varsa size söz veriyorum CHP iktidarında Kars'ta da olacak. Kemal Kılıçdaroğlu için en çok himayeye maksat bir şehir olacaktır. Bu bir memleket meselesidir. Bu işin sağı solu yok. Bu işin Türkü- Kürdü, zengini - fakiri yok, bu işin Alevi'si – Sünni'si yok. Bu iş memleket meselesidir ve bugün memleketin bize ihtiyacı var."