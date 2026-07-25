CHP Isparta’da devir teslim... Eski İl Başkanı Karaca’dan toplu istifa çağrısı

(ISPARTA) - CHP Genel Merkezi tarafından Isparta İl Başkanlığı görevine atanan Ahmet Tunçbilek, görevi Hasan Karaca'dan devraldı. İl binasından Özgür Özel'in fotoğrafını alarak ayrılan Karaca, CHP'den istifa edeceklerini belirterek, 29 Temmuz Çarşamba günü toplu istifa töreni düzenleyeceklerini açıkladı.

CHP Genel Merkezi tarafından Isparta İl Başkanlığı görevine atanan Ahmet Tunçbilek, öğle saatlerinde avukatı ve beraberindeki partililerle il başkanlığı binasına geldi. Teslim tutanaklarının imzalanmasının ardından makam odasına geçen Tunçbilek, görevi devraldı.

Devir teslim öncesinde eski İl Başkanı Hasan Karaca ve yönetim kurulu üyeleri, makam odasında bulunan Özgür Özel'in fotoğrafını alarak il binasından ayrıldı. Karaca ve beraberindekiler, binadan "Özgür Başkan, özgür gelecek" sloganları eşliğinde çıktı.

"BUGÜN İTİBARIYLA CHP'Yİ TERK EDİYORUZ"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Karaca, CHP ile yollarını ayırdıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün 25 Temmuz 2026. Butlan yönetiminin Isparta'ya atadığı il başkanının göreve başlamasıyla birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi ile gerek duygusal bağlarımızın kopması gerekse fiziken ayrılmamız gerektiği kanaatindeyiz. Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in kurmuş olduğu yeni partiyle yol yürümek üzere yola çıkmış bulunuyoruz. Dolayısıyla bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk ediyoruz."

Karaca, toplu istifa çağrısında bulunarak, "Önümüzdeki çarşamba günü saat 14.00'te Kaymakkapı Meydanı'nda tüm üyelerimizle birlikte toplu istifa töreni düzenleyeceğiz. Üyelerimizin aynı anda istifa etmelerini sağlayacağız" dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN ÇİZDİĞİ YOLDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Karaca, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Demokrasiye olan inançlarımızı zedeleyen, ülkede hukukun olmadığını söyleyen insanların hukukun arkasına sığınarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne çökmelerini kabul etmemiz mümkün değildir. Biz Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in çizdiği yolda yürümeye devam edeceğiz. Bundan sonraki hedefimiz geçmişe takılı kalmak değil, geleceğe bakmak olacaktır."

TUNÇBİLEK: "ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLEDİLER"

Görevi devralmasının ardından ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan CHP Isparta İl Başkanı Ahmet Tunçbilek ise eski yönetime teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Öncelikle eski il başkanımız Hasan Karaca ve yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Herhangi bir zorluk çıkarmadan görevlerini bizlere teslim ettiler. Biz de teslim aldık. Hepsine teşekkür ediyorum. Örnek bir davranış sergilediklerini düşünüyorum."

Tunçbilek, CHP Isparta İl Başkanlığı görevine atanmasının kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı görevine layık görülmemin büyük onurunu ve sorumluluğunu taşıyorum. Şahsıma bu görevi layık gören Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Merkez Yürütme Kurulu'na, Parti Meclisi üyelerimize ve Genel Merkez yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bana duyulan güvene layık olabilmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da partimizin temel değerlerine bağlı kalarak, örgütümüzün ortak iradesinden güç alıp Isparta için var gücümle çalışacağım. Partimizden hiçbir menfaat beklemeden, kendi çıkarları için değil, parti çıkarları için çalışan tüm yol arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum."