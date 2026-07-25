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Mehmet Metiner'den kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Mehmet Metiner'den kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
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Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı gizemli paylaşımla siyaset gündemine bomba gibi düştü. Metiner'in "Türkiye'de bir şey değişecek, o bir şeyle her şey değişecek" sözleri kısa sürede viral olurken, sosyal medya kullanıcıları "Bilmece gibi konuşmayın" diyerek tepki gösterdi.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden kulisleri hareketlendiren ve soru işaretleri yaratan bir mesaj paylaştı. 

"HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Türkiye'de köklü bir değişimin eşiğinde olunduğunu öne süren Metiner, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye’de bir şey değişecek. O bir şeyle her şey değişecek. Ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Az kaldı."

DETAY VERMEDİ, SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Metiner’in herhangi bir detay vermeden veya konuyu açıklığa kavuşturmadan yaptığı bu paylaşım kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Takipçileri ve kullanıcılar, Metiner'in neyi kastettiğini anlamaya çalışırken paylaşımın altına yüzlerce yorum yağdı.

Kullanıcıların dikkat çeken bazı tepkileri şöyle oldu:

  • "Mehmet Bey hayır mı şer mi? Hiç olmazsa bunu yazın!"
  • "Bilmece gibi konuşmayın, neyse açık yazın lütfen..."

Siyasi kulislerde merak uyandıran bu açıklama sonrası Mehmet Metiner'in konuya ilişkin yeni bir değerlendirme yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.

İşte Metiner'in o paylaşımı; 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKadir Yılmaz:

şey şey şey o şey ne

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Haber YorumlarıHikmet ELKATMIŞ:

Senin senin zihnin değişir.

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