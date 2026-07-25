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Yemen'de Husiler: Suudi Arabistan'da Aramco tesislerini füze ve İHA'larla vurduk

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Yemen'deki İran destekli Husiler (Ensarullah Hareketi), Suudi Arabistan'ın Yenbu ve Cazan bölgelerinde yer alan milli petrol şirketi Aramco'ya ait tesisleri füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler (Ensarullah Hareketi), Suudi Arabistan'ın Yenbu ve Cazan bölgelerinde yer alan milli petrol şirketi Aramco'ya ait tesisleri füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Cazan ve Yenbu kentlerinde Aramco şirketine ait kritik tesislere yönelik "iki nitelikli askeri operasyon" düzenlediklerini ifade etti.

Önce Cazan'daki Aramco tesislerinin onlarca balistik füze ve İHA'yla vurulduğunu ardından Yenbu'daki tesislere balistik ve seyir füzelerinin yanı sıra İHA'lar kullanılarak saldırı düzenlendiğini belirten Seri, "hedeflerin başarıyla vurulduğunu" iddia etti.

Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukasını sürdürdüklerini aktaran Seri, ilerleyen saat ve günlerde saldırıların artabileceğini dile getirdi.

Söz konusu saldırılara ilişkin Suudi Arabistan tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını belirterek, "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Husiler, 22 Temmuz akşamı, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve saldırılar sonucunda gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşansa da Nisan 2022'den bu yana görece bir sakinlik hakim.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin bazı kent ve illerini kontrolünde tutuyor.

Kaynak: AA
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