Chp, Çaykur Kurasında Çıkan Ama İşe Alınmayan İşçilerinin Sorunlarını TBMM'ye Taşıyacak - Haberler

GENÇAĞA KARAFAZLI

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nün 630 mevsimlik işçi alımı için 33 bin 929 kişinin girdiği Noter huzurundaki kurada isimleri çıkmasına karşın işe alınmadıklarını iddia eden ve yargıya başvuran işçiler; CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'den destek istedi. CHP milletvekilleri, konuyu TBMM gündemine taşıyacaklarını söyledi.

ÇAYKUR kurasında isimleri çıkan ancak işe alınmayan işçiler pazartesi günü Rize'de bulunan CHP'li vekillerden destek istedi. ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nün 630 mevsimlik işçi alımı için 33 bin 929 kişinin girdiği Noter huzurundaki kurada isimleri çıkmasına karşın işe alınmadıklarını iddia eden ve yargıya başvuran işçiler CHP Rize il başkanı Saltuk Deniz, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'e haklarının gasp edildiğini söyledi.

20 İŞÇİ YARGIYA BAŞVURDU

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nün 24 Şubat'ta Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin'deki toplam 49 çay fabrikasında çalışacak 630 mevsimlik işçi alınacağını duyurmuştu. İŞKUR, lise ve dengi okul mezunlarından "elektrik-elektronik, torna-tesviye, makine teknolojisi ve endüstriyel otomasyon teknolojileri" bölümü mezunlarının başvurularının kabul edileceğini açıklamış, ilana İŞKUR üzerinden 33 bin 929 kişi başvurmuştu. 29 Mart'ta Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda Noter huzurunda yapılan kura çekiminde alınacak işçiler belirlenmişti. Kurada isimleri çıkan ve belgelerini hazırlayarak kuruma başvurmaları istenen yaklaşık 50 işçiye, "Diplomalarınız yetersiz" denilerek işe alımlarının iptal edildiği bildirildi. Bu duruma tepki gösteren yaklaşık 20 işçi yargıya başvurdu ardından CHP Rize İl Başkanlığına giderek İl Başkanı Deniz'den destek olmasını istedi. Bu esnada çay üreticileri, esnaf ve vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntıları yerinde incelemek için Rize'de bulunan CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel işçilerin yaşadıkları sorunları dinledikten sonra konuyu TBMM gündemine getirecekleri ve takipçisi olacaklarını söyledi.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, işçilerin büyük bir haksızlıkla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek şunları söyledi;

"ÇAYKUR ve İŞ-KUR ilana çıkarttığı bilgilerle hayata geçirilen bilgiler arasında büyük farklar var. Bu farkları siz dile getiriyorsunuz biz de gündeme getirdik bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz ancak bu işin artık bir şekilde nasıl çözüleceği noktasında da mecliste gündeme getirilmesi gerekir ve vekillerimizden de bu sözü aldık ayrıca genel başkan düzeyinde gündeme getirilmesi için rapor hazırlayıp sunacağız kendisine. Daha önce de söylemiş olduğum gibi bu konu ancak mahkeme süreçleriyle tamamlanacak bir konuya doğru gidiyor.

"BAŞVURULAR KABUL EDİLMİŞ"

Hakkının gasp edildiğini söyleyen Hasan Çavuşoğlu, "Son sınıfta ÇAYKUR'da staj gördüm. O zaman beni ÇAYKUR neden staja kabul etti. Staja kabul ederken bu tanım üzerinden kabul etti ve diplomamı bu şekilde aldım. Benim bir arkadaşım var dün akşam işbaşı yaptı. Onda da aynı elektrik elektronik teknoloji alanı yazıyor alt dal olarak sadece bobinaj yazıyor. Ama onla aynı sınıftaydık biz. Milli Eğitim'e dilekçe yazdım hangi alan hangi dalı kapsıyor onları da aldım. Okuluma gittiğim zaman da öğretmene sorduğumda şuradaki diyor sekiz tane alt dalı kapsıyorsun zaten. Sizi nasıl almıyor diyorlar. Bu yapılan haksızlıktır adaletsizliktir" dedi.

"ÇAYKUR TOPU İŞKUR'A, İŞKUR İSE ÇAYKUR'A ATIYOR, BİZ ORTADA KALDIK"

Diğer bir mağdur işçi ise, "İŞ-KUR'a gittim bu belgelerle başvurdum çıktı her şeyi ayarladık İŞKUR bana dedi ki, 'şu anda senin dosyanda hiçbir sıkıntı yok senin oraya girmen lazım'. Ama ÇAYKUR'a gittiğim zaman bana diyorlar ki 'ben bu listede böyle bir bölüm yazmadım'. Ama bakın burada elektrik elektronik yazıyor. Topu ÇAYKUR, İŞKUR'a atıyor, İŞKUR da ÇAYKUR'a atıyor. Biz de ortada kaldık ve davacı olduk. Bu konu hakkında bu iş çıktı diye sevinenler var, söz kesenler var, nişanlananlar var. Ayrıca benim gibi işinden olanlar var tazminatımı alamadım. Bu iş yüzünden çıktım ve tazminat alamadım. Biz şimdi ortada hem işsiziz hem mağduruz" diye konuştu.

Metal işleri bölümünden mezun olduğunu söyleyen diğer mağdur işçi ise, "Ben metal işleri mezunuyum 2002 yılında sadece metal işleri olarak yazıyordu. Ustalık belgem var metal işleri kaynakçılık diye orada elektrik kaynakçılığına yazılmama rağmen kabul etmediler. Zaten meslek lisesinde de başka bir bölüm olmadığına dair bir dilekçe yazıp da verdim" derken bir başka mağdur ise, "Bize diyorlar ki 'ben diplomada yazana bakarım senin ne okuduğun benim umurumda değil' biz de dava açtık" ifadelerini kullandı.

"RAPORU GENEL BAŞKANIMIZA VERECEĞİZ"

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan mağdurlara hitaben şunları söyledi:

"Biz tabiİ Genel Merkeze taşıyalım bu sorunu. Eften püften gerekçelerle sizin alanınız değil diye size itiraz etmişler ve değerlendirmeye almamışlar. Siyasal bir şey de olabilir detayını bilmiyorum. Sizden birkaç örnek alalım isterseniz tamamını alalım biz onu raporu hazırlayalım Genel Başkan'ımıza verelim. Diyelim ki ÇAYKUR'da staj bile yaptı bu arkadaşlarımız, staj yaptıkları zaman bu başlıklar üzerinden alındılar. Ama şimdi başvuru yaptıklarında hayır bu başlık sizi kapsamıyor siz daha alt başlıksınız diye bir ayrımcılığa uğradılar. Benim anlamaya çalıştığım şey bu tercih siyasal mı yoksa oradaki komisyonun yetersizliğinden mi kaynaklı. Burada bir hak ihlali var KPSS'ye girenlerin pozisyonundasınız şu anda. O konuyla partimiz ilgilendi biliyorsunuz. Niyet ne olursa olsun yanlış bir uygulama var. Siz bize bilgileri getirin biz gerekeni yapalım konuyu TBMM taşıyalım."

ANKA / Yerel