Çgd Rize Temsilcisi, Gazeteci Karafazlı Hakkındaki Yargılama Başladı - Haberler

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Rize Temsilcisi Gençağa Karafazlı hakkında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde 2017 yılında ortaya çıkan taciz iddialarını haberleştirdiği gerekçesiyle başlatılan yargılamanın ilk duruşması yapıldı. Duruşma, 27 Eylül'e ertelendi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Rize Temsilcisi, gazeteci Gençağa Karafazlı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde bir öğretim üyesinin öğrencileri taciz ettiğine ilişkin iddiaları haberleştirmişti. Önce haberlere erişim yasağı konmuş, daha sonra Karafazlı hakkında dava açılmıştı.

Karafazlı hakkındaki yargılama, bugün Rize 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmada, mahkeme; tanıkların dinlenmesine karar verdi. Dava, 27 Eylül'e ertelendi.

Duruşmanın ardından Rize Adliyesi önünde açıklama yapıldı. Demokrasi Platformu adına açıklama yapan Recep Memişoğlu, şunları söyledi:

"Gençağa Karafazlı, Rize'de yıllardır gazetecilik yapan toplumda gelişen olaylara karşı duyarlı Çağdaş Gazeteciler Rize Temsilcisi olan bir arkadaşımız. Gençağa Karafazlı, gazetecilik görevini yapmıştır. Ortada olan suç; öğretim üyesi, bir öğretmen öğrencilerini taciz etmiştir ve bu taciz kamuoyuna duyurulmuştur, kamuoyu da paylaşmıştır. Bu anlamda biz burada Rize'de demokratik kurum ve kuruluş olarak değerli insanlarla Gençağa Karafazlı'nın arkasındayız ve destekliyoruz."

"GAZETECİLERİN MESLEKLERİNİ YAPAMAZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

Gazetecilerin özgür olması gerektiğini, yazdıkları haberlerden dolayı sorgulanmaması ve yargılanmaması gerektiğini belirten CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ise şunları söyledi:

"Türkiye ne yazık ki insanların yazmaktan korkutulduğu, insanların düşüncelerini açıklayamadığı, gazetecilerin mesleklerini yapamaz hale getirildiği bir ülke haline gelmiştir. Türkiye demokrasisi için en önemli noktalardan bir tanesi budur. Biz bugün burada sadece sayın Karafazlı'ya destek olmak için değil aynı zamanda basın özgürlüğü için de buradayız. Yaşanmış olan sorunları dile getirmek isteyen gazetecileri bunu özgürce herhangi bir baskı altında kalmadan haberleştirebilmeleri, yazabilmeleri adına bugün buradayız. Sonuna kadar yanında olacağız ve desteğimizi sürdüreceğiz."

"HABER ALMA VE YAYMA HAKKIMIZI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bugün burada yargılanan kendisi olmadığını, aslında burada bugün düşünce ve ifade özgürlüğünün, gazeteciliğin yargılandığını söyleyen Çağdaş Gazeteciler Derneği Rize Temsilcisi Gençağa Karafazlı şunları söyledi:

"Ne yapmış, Gençağa Karafazlı görevini yapmış. Nedir bu görev? Bu öğretim görevlisi hakkında kadın ve erkek öğrenciler şikayette bulunmasına rağmen hiçbir yasal işlem yapılmıyor. Sadece 'dikkat edin ilişkilerinize' deniyor. Ama öğrenciler hakkında soruşturma açılıyor. Yani şikayet eden hakkında soruşturma açılıyor, okullarından uzaklaştırma alıyorlar. 2017 yılından beri yaşanan bu mobbing ve taciz olaylarını yayınlamak kamuoyuna duyurmak bir gazetecinin göreviydi, ben de bu gazetecilik görevimi yaptım.

Bu öğretim görevlisi hala görev yapıyor. Aslında bugün burada yargılanması gereken, öğrencilerimize yani bizlerin çocuklarımıza tacizde ve mobbingde bulunan bu öğretim görevlisi olması gerekirken gazeteciler yargılanıyor.

Biz kamuoyunun sesi olmaya, halkın sorunlarını ve taleplerini her türlü baskıya rağmen yazmaya devam edeceğiz. Türkiye artık gazeteciler cezaevine dönüşmüş durumdadır. 170 gazeteci arkadaşımız içeridedir. Yüzlerce gazeteci hakkında da soruşturma açılmıştır. Tüm bu baskılara rağmen biz haber alma ve yayma hakkımızı korumaya devam edeceğiz. Duruşma Eylül ayına ertelendi. Tanıklar yeniden dinlenilecek."