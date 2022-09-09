Çanakkale haber... Esenlerliler ecdat toprağı Çanakkale'de

Esenler Belediyesi, ücretsiz olarak düzenlediği tarih ve kültür turlarına devam ediyor. Esenlerliler bu kez büyük bir kahramanlık destanı yazan ecdadımızı ziyaret etmek üzere Çanakkale'ye gidiyor. Şehitlikleri ziyaret eden Esenlerliler, duygu dolu anlar yaşıyor.

Esenler Belediyesi, şanlı tarihimizi yakından tanımak, şehitlerimizi anmak ve manevi değerlerimize sahip çıkmak amacıyla kültür turları düzenlemeye devam ediyor. Kültür turları rotasını bu kez 250 bin vatan evladının kanıyla sulanan Çanakkale'ye çeviriyor. Çanakkale ruhunu Esenler'in dört bir yanına yaymak için düzenlenen kültür turunda otobüsler her gün Dörtyol Meydanı'ndan saat 23.59'da hareket ediyor. "Ecdadın İzinde Çanakkale" kültür turları çerçevesinde Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret eden Esenlerliler, duygu dolu anlar yaşıyor.

"Büyük bir heyecan yaşıyoruz"

Çanakkale'ye üçüncü kez gittiğini ifade eden Rahime Medet, "Daha öncesinde belediyemizin pek çok etkinliğine katıldık. En son 5 sene önce gitmiştim Çanakkale'ye. Yaş ilerledikçe insanların duyguları da değişiyor. Görüşleri de değişiyor. Sanki daha yeni gidiyormuşcasına bir heyecan yaşıyorsunuz. Belediyemizin faaliyetlerinden memnuniyet duyuyoruz. Özellikle bu tür etkinliklerdeki mola yerlerini, namazlarımızı eda edip ikramların yapılacağı yerleri belediyemiz çok güzel organize ediyor. Teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımıza da buradan selamlarımızı iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Onlara yakışacak nesil olmalıyız"

Çanakkale'ye her gidişinde farklı duygular yaşadığını söyleyen Sevgi Demir ise "Özellikle müze beni çok etkiledi. Şu anda o günleri yaşamış gibiyim. Allah'ım o günleri bir daha göstermesin. Bayrak için, vatan için, toprak için o kadar kanlar dökülmüş ki Biz de onlara yakışacak nesiller olmalıyız. Onlar vatan için zorluklar içinde neler yaşamışlar? Biz de göğsümüzü gererek bayrak diye koşacağız" diye konuştu.

Kültür turu programına ailesiyle katılan Caner Mehmetçik, şunları söyledi:

"Şehitliği bugün ailecek ziyaret ediyoruz. Buranın maneviyatı çok yüksek. Biz Kastamonuluyuz. Ben Abdurrahmanpaşa Lisesi mezunuyum. Oradaki bir sınıfın bu savaşa gidip de hiç dönmediğini ve mezun vermediğini bilirim. Afişi hala oradadır. Burayı çok seviyorum. Anzak Koyu'nu ziyaret ettiğimizde orada yabancıları da gördük. Bu daha çok gurur veriyor" dedi. - İSTANBUL