BUÜ bayramlaşma geleneğini sürdürdü

BURSA (İHA) - Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) bayramlaşma geleneği devam ediyor. Yoğun ilginin olduğu törende Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Rektör Yardımcıları, katılan tüm akademik ve idari personelle bayramlaştı.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreninde Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Adem Doğangün hazır bulundu. Tören öncesinde kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, işbirliği ve dayanışma içerisinde üniversitenin çok daha üst noktalara ulaşabilmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Devam eden çalışmalar ve projeler hakkında bilgi veren Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, "Hep birlikte 3 yılı geride bıraktık. Bizler üniversitemizin daha yukarılara çıkması adına uğraş verdik. Sizler de bizlere bu yolda yoldaşlık ettiniz. Akademisyenlerimizle, personelimizle ve öğrencilerimizle her zaman için ortak bir noktada buluşmaya özen gösterdik. Genel anlamda iyi yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Düzenli olarak yaptırdığımız memnuniyet anketleri bizlere bu yönde sinyaller veriyor. Gelinen noktayı asla yeterli bulmadan, hep birlikte ve uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Üniversitemizin bir adım daha ileri gitmesi adına gayret eden herkese minnettarız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum" diye konuştu.

Programın son kısmında katılımcılar Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Adem Doğangün ile bayramlaştı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel