Bursa Teknik Üniversitesi'nden Çevre Dostu Isı Kalkanı Projesi

Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenleri, havacılık ve savunma sanayi için ısı kalkanı görevi görecek bir projeye imza attı. Çalışma kapsamında hava araçlarının ısıya dayanıklılığı, zararlı kimyasallar yerine mısır koçanı ve şeker kamışı küspesi gibi atıklardan elde edilen alternatif bir malzeme ile sağlanacak. Biyotemelli proje, hava sanayiinde karbon salınımını azaltmayı da hedefliyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Ünlü'nün yürütücülüğünü yaptığı, "Havacılık Uygulamaları İçin Biyomalzeme Temelli Ablatif Aerojel Kompozitlerin Üretimi" başlıklı proje, TÜBİTAK 1002 - A Hızlı Destek Modülü kapsamında destek almaya hak kazandı. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.Şeyma Duman'ın araştırmacı, Yüksek Lisans Öğrencisi Gözdenur Güvenç'in bursiyer olduğu projede; havacılık ve savunma sanayi için yüksek termal dayanım gösteren, ısı kalkanı görevi görecek, yüksek ısıl şoklara dirençli performans gösteren,doğal kaynaklardan elde edilen kompozit yapılar üretilecek. Çalışmada; hava araçlarının yüksek ısıdan etkilenmesinin önüne geçen kompozit yapılarda kullanılan ve hava kirletici olan formaldehit kimyasalı yerine, mısır koçanı ve şeker kamışı küspesi gibi atıklarından elde edilen biyotemelli bir kimyasalın kullanıldığı çevreci bir biyomalzeme ortaya konacak.

Uzay araçlarının ısıya dayanıklılığı çok önemli

Uzay araçlarının dünyaya yeniden dönüşündeki atmosfer ile uzay kapsülleri arasındaki aerodinamik ısınmalara dayanıklılığının, yolculuğun en önemli aşamalardan biri olduğunu dile getiren Doç. Dr. Derya Ünlü, uzay araçlarının yoğun ısıda yapısını korumak için pek çok malzeme geliştirildiğini söyledi. Son 50 yılda termal koruma sistemlerinde temel hedeflerin, ısıya dayanıklı malzemelerin kontrollü olarak buharlaşması (ablasyon direnci), termal izolasyon ve hafiflik gibi konular üzerine olduğunu vurgulayan Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Ünlü, bu hedeflere yönelik üretilen malzemelerde; formaldehit ve fenol kimyasallarına yer verildiğini ifade etti.

Formaldehitin yerine doğal malzeme

Hava araçlarında termal dayanıklılığı sağlamak üzere kullanılan formaldehitin hava kirletici bir madde olduğunun altını çizen Doç. Dr. Ünlü, geliştirdikleri proje ile formaldehitin yerine alternatif doğal bir kimyasalın kullanılmasının önünü açtıklarını kaydetti. Doç. Dr. Ünlü, "Bu proje kapsamında mısır koçanı ve şeker kamışı küspesi gibi biyokütle atıklarından elde edilen çevreci bir alternatif kimyasal kullanarak formaldehitin yerine geçebilecek bir biyomalzeme kullanmayı amaçlıyoruz" dedi.

Bor katkılı madde oksidasyonu engelleyecek

Çalışmanın detaylarını aktaran Doç. Dr. Derya Ünlü, "Bu proje kapsamında hava araçlarının ısıya dayanıklılığına yönelik; yenilenebilir, biyomalzeme temelli hammadde kullanılarak hazırlanan sentezi kolay, düşük yoğunluk, yüksek gözeneklilik ve son derece düşük termal iletkenlik gibi kullanışlı özelliklere sahip bir biyomalzeme üreteceğiz. Ayrıca içerisine ülkemizin önemli rezerv kaynaklarından olan bor temelli bir katkı maddesi ekleyeceğiz ve böylece oksidasyona karşı koyabilecek yeni bir malzeme sentezlemiş olacağız" diye konuştu. Doç. Dr. Derya Ünlü, projenin karbon salınımının azaltılmasını sağlayarak, çevre dostu bir uygulama sergileyeceğinin de sözlerine ekledi.

Rektör Çağlar: Proje üniversitemizin bilimsel üretkenliğinin yansıması

Proje ekibini tebrik eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, havacılık ve savunma sanayine yönelik yapılan çalışmaları çok önemsediklerini söyledi. Rektör Çağlar, "Üniversitemizin bilimsel üretkenliğini yansıtan bu önemli proje, sürdürülebilirlik ve doğal ürünlerin hava sanayisi ile entegre edilmesi açısından büyük bir adımdır. Doç. Dr. Derya Ünlü ve ekibini tebrik ediyor, çevreci ve yenilikçi çözümler üreterek havacılık ve savunma sanayimize katkı sağlayacak bu çalışmanın, genç araştırmacılarımıza da ilham vereceğine yürekten inanıyorum" dedi. - BURSA