Bursa'nın Deprem Tehlikesi İstanbul'dan Daha Yüksek

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, Bursa'nın deprem tehlikesinin İstanbul'dan daha yüksek olduğunu söyledi.

Aykan son iki günde Gemlik fayındaki hareketlenmenin sebep olduğu 3.9, 4.2 ve 4.4 şeklinde büyüklüğü artarak devam eden depremlerin dikkate alınması gerektiğini belirterek Gemlik fayının hemen ucunda batıya doğru ilerleyen ve 960 yıldır enerji biriktiren İznik - Mekece fayının çok dikkatli takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Aykan ayrıca İstanbul'un şehir merkezinden diri fay geçmediğini buna rağmen Bursa'nın hemen hemen her ilçesinden diri fay geçtiğine dikkat çekip Bursa'nın deprem tehlikesinin İstanbul'a göre çok daha fazla olduğunu söyledi. Aykan, "1 Temmuz'da Kuzey Anadolu fayının güney kolunda Gemlik fayının kuzeyinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi daha sonra 4.2 ve bugünde 4.4 büyüklüğünde devam etti. Normal şartlarda bu tarz depremler mal ve can kaybına sebep olmaz küçük depremlerdir. Gemlik fay sekmendi 30 km uzunluğundadır. Gemlik fayı üzerinde 1419 tarihinde büyük bir deprem meydana gelmiş, 7 büyüklüğünde bir deprem üzerinden de 600 yıl geçmiş. Uzun bir zaman. Bu depremleri değerlendirdiğimizde depremlerin artarak devam etmesi bize 4.4 ten daha büyük bir deprem olabileceğini gösteriyor. Ancak kesin olur diyemeyiz. Dikkat etmek gerekiyor. Tedbirli olmak gerekiyor. Gemlik körfezinde aralık 2023 te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu bölgede deprem aktivitesinin yoğun olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Gemlik fayının hemen ucunda batıya doğru İznik Mekece fayına dikkat çeken Aykan, "Bu fay yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda bu fay 960 sene önce büyük bir deprem üretmiş. Bu sebeple çok dikkat edilmesi gerekiyor. Gemlik fayı ile birlikte bu fayında büyük bir deprem üretme riski çok fazla. 960 yılda bir deprem tekrarlama süresini düşünürsek periyodun yaklaşmış olması sebebiyle çok dikkat edilmesi gerekiyor. 7'nin üzerinde bir deprem üretme potansiyeline sahip" diye konuştu.

"Bursa'nın deprem tehlikesi İstanbul'dan yüksek"

Bursa'nın hemen hemen tüm ilçelerinden diri fay geçtiğini sözlerine ekleyen Jeoloji Mühendisi Aykan, "Vakit geçirmeden Bursa'nın depreme dayanıklı bir kent olması için gerekli çalışmaları yapmamız gerekiyor. MTA'nın diri fay haritasına baktığımız zaman İstanbul'un şehir merkezinden geçen diri fayın bulunmadığını görmekteyiz. Faylar daha çok Marmara denizinden geçmekte. Bursa'nın ise her ilçesinden geçen diri faylar var. Bunun için Bursa'nın biran önce depreme dirençli bir kent olması için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilmesi gerekiyor" dedi. - BURSA