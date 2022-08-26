Bursa haberleri: Mudanya Belediyesi 100. Yıl Danışma Kurulu Toplandı

Mudanya Mütarekesi'nin 100. yıl dönümü nedeniyle kurulan Danışma Kurulu'nun ilk toplantısı bugün Tirilye Sanat Evi'nde yapıldı.

Mudanya, 100 yıl önce Türkiye'nin bağımsızlığına giden yolu açan Mudanya Mütarekesi'ni bu yıl da adına yakışır bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Mudanya Mütarekesi'nin bu yıl düzenlenecek kutlama programı öncesinde Danışma Kurulu, Tirilye Sanat Evi'nde bir araya geldi.

SHP eski Genel Başkanı, önceki dönem Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın başkanlığındaki kurulda; Emekli Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, NATO Daimi Temsilcisi Onur Öymen, Emekli Büyükelçi, CHP İstanbul Milletvekili, Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Emekli Tuğgeneral Ali Er, İstanbul Gedik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Atatüre, Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan, Gazeteciler Sedat Ergin ile Murat Yetkin, CHP Ankara Milletvekili, önceki dönem CHP Ankara Milletvekili, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Onur Üyesi Gülsün Bilgehan, Yazar Ayşe Kulin, Başkent Üniversitesi Ord. Prof. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Seçil Karal Akgün yer aldı.

Toplantı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"MUDANYA'DA HER ŞEY BARIŞ AŞKINA"

"Mudanya Ateşkes Antlaşması, barışı öngörüyordu, bu nedenle barışın sağlanabilmesi için yoğun çalışmalar içerisine girilmişti. O dönemde Mudanya'da atılan barış adımları, bugün 'Barışın ve Kardeşliğin Başkenti' sloganımızı güçlendiriyor. Mütareke görüşmelerine ev sahipliği yaparak Cumhuriyet tarihinin çok önemli bir dönemecine tanıklık eden ve barışa ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşayan Mudanya'da aynı heyecan ve coşku her yıl 11 Ekim'de tekrarlanıyor. Mudanyamızın Lozan'a giden yolda nasıl değerli bir mihenk taşı olduğunu hepimiz biliyoruz.

Mudanya; Türkiye ve dünyada barış ve kardeşlikle anılmalıydı ki, şu anda bunu başarmış bulunuyoruz. Mudanyamıza barışın ve kardeşliğin başkenti derken, bunu pekiştirmek için de tüm etkinliklerimizde kentimizle ilgili bu algıyı örmeye devam ediyoruz. 100 yıl önce Mudanya Mütarekesi ile atılan barış ve kardeşlik imzasının ışığında bu yıl adımıza yakışır bir kutlamaya imza atacak, Atamızı ve Mudanyamızın fahri hemşehrisi İsmet İnönü'yü anacak, Cumhuriyet'in önsözünün yazıldığı Mudanya'da her şey 'barış aşkına' diyeceğiz."

Danışma Kurulu'nun toplantıda aldığı kararları yazılı olarak Mudanya Belediye Başkanlığı'na sunmasının ardından Başkan Türkyılmaz alınan kararları belediye meclisinin bilgi ve onayına sunarak duyurusunu yapacak.