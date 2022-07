Bursa'da Yüzlerce Hekimden Ortak Çağrı: Sağlık Bakanı İstifa

ZEHRA DEĞİRMENCİ/SİBEL KAHRAMAN

Konya Şehir Hastanesi'nde öldürülen Dr. Ekrem Karakaya için hekimler greve çıktı. Bursa Tabip Odası Başkanı Tufan Kumaş, Bursa Şehir Hastanesi'nde sağlık meslek örgütleri tarafından düzenlenen basın açıklamasında, "Güvenli çalışma alanı sağlamak siyasal iktidarın sorumluluğundadır. Sağlık Bakanı başta olmak üzere sorumluluğunu yerine getirmeyen yetkililer derhal istifa etmelidir" dedi. Açıklama sırasında hekimler daha önce öldürülen sağlık çalışanlarının fotoğraflarını taşıdı ve temsili kan bulaştırılmış beyaz önlükler giydiler.

Dün görev yaptığı sırada hasta yakını tarafından öldürülen Konya Şehir Hastanesi doktoru Ekrem Karakaya için hekimler 7-8 Temmuz tarihlerinde grev kararı aldı. Bugün de Karakaya'nın öldürülmesine tepki amacıyla Bursa'da bulunan sağlık meslek örgütleri, Bursa Şehir Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Sağlıkçıların yanı sıra CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhan Sarıbal ve Yüksel Özkan da katıldı.

HEKİMLERDEN BAKAN İSTİFA SLOGANLARI

Açıklama sırasında hekimler daha önce öldürülen sağlık çalışanlarının fotoğraflarını taşıdı ve temsili kan bulaştırılmış beyaz önlükler giydiler. Basın açıklaması sırasında sık sık "Sağlıkta şiddet sona ersin" ve "Bakan istifa" sloganları atıldı. Yüzlerce sağlık çalışanının katıldığı basın açıklamasını kurumlar adına Bursa Tabip Odası Başkanı Tufan Kumaş okudu. Dr. Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsü ve öfkesini taşıdıklarını söyleyen Kumaş şunları söyledi:

"Biz sağlık emek ve meslek örgütleri olarak bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında siyasi iktidarı defalarca uyardık. Sağlıkta şiddetin münferit bir olgu olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu, gerekçeleriyle birlikte tekrar tekrar ifade ettik. Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifleri önerdik. Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi, bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireylere indirgendi. Sorumlular bu durumu arada bir kınamak dışında bir adım atmadı. Kınamanın bir işe yaramadığı ve sağlıkta şiddet olgusunun çığırından çıktığının bakanlık da farkında olacak ki sağlıkta şiddet istatistiklerinin yer aldığı 'Beyaz Kod' verileri tüm ısrarlarımıza ve konuya dair dava açmamıza rağmen toplumla paylaşılmamaktadır.

"HÜKÜMETİN SAĞLIK POLİTİKALARI HEKİMLERİN CANINA MAL OLUYOR"

Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, can güvenliğimizi de ortadan kaldırmıştır. Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu hekimlerin ve sağlık emekçilerinin omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizleri hedef haline getirmekte, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere, şiddet, ölüm, çaresizlik ve umutsuzluk olarak geri dönmektedir. Bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoruz: Sağlık emekçilerine en ufak bir zarar gelmesine tahammülümüz yoktur. Şiddet daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur ve sorun çözmeye niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir. Güvenli çalışma alanı sağlamak siyasal iktidarın sorumluluğundadır. Sağlık Bakanı başta olmak üzere sorumluluğunu yerine getirmeyen yetkililer derhal istifa etmelidir. Bizler bu konuda, yaşam hakkımız ve güvenli çalışma koşulları için, gücümüzü; her yerde, her koşulda, hep birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir kere daha belirtiyoruz. Bu çerçevede bugün ve yarın ülke genelinde iş bırakıyoruz!2

"KATİLLER GÜCÜNÜ İKTİDAR SAHİPLERİNDEN ALIYOR"

Kumaş'ın ardından söz alan Bursa Aile Hekimliği Derneği temsilcisi bundan sonra eylemlerinin süresiz iş bırakmaya doğru gittiğini ifade ederken, Genel Sağlık İş Temsilcisi şunları söyledi:

"Suç sadece hekimi katleden canide değil. Eylemlerimize gözlerini kapatan iktidar sahipleri de o caniyle birlikte odaya girdiler. Televizyonlarda sağlıkta şiddete izin verenler, o caniyle birlikte odaya girdiler. Biz ölmekten korkmak istemiyoruz artık. Bir şey yapamıyorlar da istifa edip çekip gitmeyi bilmeliler" dedi. Hekim Birliği Sendikası temsilcisi ise, "Sağlık sistemindeki tek sorun hekimler gibi gösterdiniz. Hekimlerin çalışma alanlarını savaş alanlarına çevirdiniz. Tüm hekimler olarak anayasal haklarımızı sonuna kadar kullanmakta kararlıyız."

