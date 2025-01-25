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Türkiye Konya'daki felaketi konuşurken Bursa'da akılalmaz görüntü

Türkiye Konya'daki felaketi konuşurken Bursa'da akılalmaz görüntü
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Türkiye Konya'da çöken 4 katlı binayı konuşurken Bursa'dan akılalmaz bir görüntü geldi. Osmangazi ilçesinde kolonları olmayan bir apartmanın altındaki tünel görenleri hayrete düşürdü. Mahalle sakinleri tüneli araç ve yaya geçişi için kullanırken binanın giriş kapısının nerede olduğu merak konusu oldu.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bina gece saatlerinde çöktü. Enkaz altında kalan 5 kişiden 3'ü kurtarılırken 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Türkiye çöken binada kesilen kolonları ve ihmalleri konuşurken Bursa'daki bir apartman görenleri hayrete düşürdü.

KOLONLARI OLMAYAN APARTMAN ŞAŞKINLIK YARATTI

Osmangazi ilçesinde kolonları olmayan apartmanı görenler bir daha baktı. Altıparmak Mahallesi'nde yer alan 3 katlı apartmanın temelinden geçen tünel şeklindeki yol şaşkınlık yarattı. Apartmanın altındaki tüneli gören vatandaşlar ise evin kapısının nerede olduğunu merak ediyor.

Türkiye Konya'daki felaketi konuşurken Bursa'da akılalmaz görüntü

BİNANIN ALTINDAN ARAÇLAR GEÇİYOR

Mahalle sakinleri tüneli araç ve yaya geçişi için sıkça kullanırken, altından tünel geçen apartmanı gören vatandaşlar ise evin nasıl yapıldığını merak ederek tepkilerini gizleyemiyor. Tünelin bir tarafı otoparka çıkarken, diğer tarafı ise sokağa çıkıyor. Eve girişlerin yapıldığı kapı ise tünelin otoparka çıkan tarafından bulunuyor. Deprem ülkesi Türkiye'de her gün sarsıntılar yaşanırken binanın depreme dayanıklı olup olmadığı ise akıllarda soru işareti bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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