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Bursa'da Beton Üretim Tesisi İnşaatı Durduruldu

Bursa'da Beton Üretim Tesisi İnşaatı Durduruldu
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Mustafakemalpaşa ilçesinde yapımı süren beton üretim tesisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın olumsuz görüşünün ardından durduruldu. AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Turgut, vatandaşların endişeleri doğrultusunda bakanlığın inşaat ruhsatını iptal ettiğini açıkladı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Millet Bahçesi ve huzur evi yakınlarında yapımı süren 'beton üretim tesisi' için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olumsuz görüş bildirdi.

Fevzi Dede Mahallesi, 1097 Ada 1 No'lu parselde inşa edilen beton santrali için, 'olumsuz çevresel etki oluşturacağı' sebebiyle tartışmalar sürerken, Millet Bahçesi önünde bir basın açıklaması düzenleyen AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Turgut, vatandaşların karşı imza topladığı beton tesisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın devreye girdiğini belirtti. Turgut, bakanlıktan gelen ilgili bilgi notunda, beton santrali inşaatının durdurulduğunu söyledi.

"Sanayi alanı değil, mahalle çöplük olmak istemiyor"

Turgut, yaptığı açıklamada beton santrali için vatandaşların endişeleri olduğunu ve bununla ilgili imzalar toplandığını hatırlatırken, "Bakanlığımızdan gelen bilgilendirme yazısında, buranın sanayi alanı olmadığı ve imar planında beton santraline ilişkin bir madde bulunmadığı gerekçesiyle, inşaat ruhsatının durdurulduğu söyleniyor. Şu an santral inşaatı durdurulmuş durumda. AK Parti olarak vatandaşımızın niye buna karşı geldiğini görmek için yerinde incelemeler yaptık. Burada bir huzur evi inşaatı başlayacak, Millet Bahçesi'nde de büyük bir yoğunluk olması bekleniyor. Fevzi Dede Mahallesi çöplük olmak istemiyor, şantiye alanı olmak istemiyor, güzelliklere layık bir yaşam sürmek istiyor" dedi.

"Çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturur"

Bursa Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, bahse konu hazır beton tesislerinin, ikinci sınıf gayrisıhhi müesseseler arasında yer aldığını, üretime yönelik sanayi işlevine sahip olduğundan, çevre mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatta dikkate alınarak, çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturacağına dikkat çekti.

Ayrıca, hazır beton santralinin 'konut dışı kentsel çalışma alanı' kullanım kararında yapılamayacağı, beton santrallerinin imar planlarında, 'beton santrali' kullanımına ayrılmış alanlarda ya da 'sanayi alanı' kullanımında yapılabileceğine işaret edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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