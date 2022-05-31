Bursa'da Altıkurnalar Camii için ilk harç - Haberler

Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'nde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlandığı için Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve vatandaşların destekleriyle yeniden yapılması kararlaştırılan Altıkurnalar Camii'nin temeli törenle atıldı.

Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, mahallelere sosyal donatı alanları kazandırılması ve ekonomik ömrünü tamamlayan yapıların yenilenmesi çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, ekonomik ömrünü tamamlayan Altıkurnalar Camii için de Büyükşehir Belediyesi tarafından modern bir proje hazırlandı. Toplam 1200 metrekare inşaat alanına sahip cami; bodrum, zemin ve iki kat şeklinde, bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde tasarlandı. Altıkurnalar Camii'nin bodrum katında dernek odası, kurs, çok amaçlı salon, misafirhane, mutfak ve bekleme salonu bulunuyor. Giriş katında ise Kur'an Kursu, lokal, bay-bayan abdestlik ve tuvaletler yer alıyor. Birinci katta ana ibadet alanı ve yönetim odası, ikinci katta da 120 metrekare bayan ibadet alanı bulunuyor. İbadethane olmanın ötesinde mahalle sakinlerinin toplantı mekanı olarak da tasarlanan caminin temeli, törenle atıldı. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Refik Özen, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve mahalle sakinleri katıldı.

"Heyecana şahidim"

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, cami cemaati ve mahalle sakinlerinin, caminin yenilenmesiyle alakalı heyecan ve isteklerine şahit olduğunu söyledi. Caminin yenilenmesi konusunun 2-3 yıllık mazisi olduğunu belirten Başkan Aktaş, "Araya pandeminin girmesi, süreci geciktirdi. Eski haliyle cami öne doğruydu ve yolu da işgal ediyordu. 50 yıllık bir cami ve ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Altıkurnalar Camii'nin güzel de bir cemaati var. Muhtarımız, cami derneğinin, cemaatin ve mahalle sakinlerimizin bu konuyla ilgili heyecanına şahidim. O yönüyle onlara yürekten teşekkür ediyorum. Burası sadece ibadet amaçlı değil, mahalle sakinlerinin toplantı mekanı olacak. Rabbim hayırlısıyla, eksiksiz, kazası belasız bitirmeyi, mahallelimizin hayırlısıyla ibadetlerini yapmayı nasip etsin. Emeği, katkısı, desteği olan her kim varsa, Allah ebediyen razı olsun" dedi.

Büyükşehir'e teşekkür

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da "Böyle mahallelerde dönüşümün sağlanması biraz daha zor. Çünkü en az elli yıllık bir altyapı var. Burada Büyükşehir Belediyemiz, Osmangazi Belediyemiz, muhtarımız, derneğimiz, cemaatimiz ve mahalle sakinlerimizle birlikte hayırlı bir işi başlattık. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

Bursa Milletvekili Refik Özen de mahalle halkının en önemli taleplerinden birinin karşılanması noktasında destek veren Büyükşehir ve Osmangazi belediyelerine teşekkür etti.

Selamet Mahallesi Muhtarı Erol Üsküplü de yeni cami için gerekli olan yaklaşık 8 milyon liranın Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve cami cemaati tarafından karşılanacağını belirterek, katkısı olan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif'in ettiği dua ile protokol üyeleri ve mahalle sakinleri birlikte ilk harcı döktü. Cami derneği tarafından mahalle sakinlerine çeşitli ikramlarda bulunuldu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel