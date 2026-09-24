Haberler

Bursa'da 19 okulda 2025-2026 eğitim yılında 18 bin 67 ünite kan bağışı toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da 19 okulda 2025-2026 eğitim yılında 18 bin 67 ünite kan bağışı toplandı
Güncelleme:
+175 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay iş birliğinde 'Okulumda KANpanya Var' kampanyasında 2025-2026 eğitim öğretim yılında 19 okulda 18 bin 67 ünite kan bağışı toplandı. Bağışlar binlerce hastaya umut olurken, destek veren okul yöneticilerine teşekkür programı düzenlendi.

Bursa'da öğretmenler ve veliler, 18 bin 67 ünite kan bağışıyla binlerce hayata umut oldu

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde 'Okulumda KANpanya Var' adıyla yürütülen kan bağışı kampanyası, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ulaştığı bağış rakamıyla örnek bir sosyal sorumluluk çalışmasına dönüştü. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi koordinasyonunda Türk Kızılay Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanyalar çerçevesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 19 okulda toplam 18 bin 67 ünite kan bağışı toplandı. Eğitim camiasının gönüllülük ruhuyla ortaya koyduğu bu büyük dayanışma, binlerce hastaya umut olurken Bursa'da yürütülen sosyal sorumluluk çalışmalarına da önemli bir katkı sundu. Son yıllarda kampanyaya katılan okul sayısı yaklaşık 4 kat, toplanan kan bağışı miktarı ise 5 katın üzerinde artış gösterdi. Elde edilen bu sonuç, Bursa'daki eğitim kurumlarının toplumsal dayanışmaya verdiği desteğin önemli göstergelerinden biri oldu.

Kampanyaya katılan okullara teşekkür programı düzenlendi

'Okulumda KANpanya Var' projesi kapsamında kan bağışı kampanyalarına destek veren okul yöneticilerine teşekkür programı düzenlendi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Türk Kızılay Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Nihat Çakır, Bursa Kızılay Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Kılıç, okul yöneticileri ve protokol üyeleri katıldı. Programda, kan bağışı kampanyalarına verdiği destek dolayısıyla Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer'e Türk Kızılay tarafından Kurumsal Altın Madalya takdim edildi. Madalya, Gürhan Çokgezer adına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Kılıç tarafından teslim alındı.

Müdür Yardımcısı Kılıç: "Okullarımız yalnızca akademik başarırının değil, toplumsal sorumluluğun da merkezidir"

Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Kılıç, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Okullarımız yalnızca akademik başarının değil; yardımlaşmanın, paylaşmanın ve toplumsal sorumluluğun da merkezidir. Öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizin ortaya koyduğu bu büyük dayanışma, Bursa eğitim ailesinin duyarlılığını bir kez daha göstermiştir. Kan bağışı; hayat kurtaran, insanı yaşatan en anlamlı iyiliklerden biridir" dedi.

Kızılay'dan Bursa eğitim ailesine teşekkür

Türk Kızılay Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Nihat Çakır da Bursa'da okullarda yürütülen kan bağışı çalışmalarının her yıl büyüyerek devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Dr. Çakır, "Gönüllü ve düzenli kan bağışı, sağlık sistemimizin en önemli ihtiyaçlarından biridir. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle aramızdaki güçlü koordinasyon ve okullarımızın özverili katkıları sayesinde her yıl daha fazla bağışçıya ulaşıyoruz. Bu anlamlı iş birliğiyle binlerce hastaya umut olacak önemli bir başarıya imza atıldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'den Mansur Yavaş'ın istifasına ilişkin yayınlara tepki: Cumhurbaşkanı'nın temasları mı gölgeleniyor?

Bahçeli'den 'Mansur Yavaş' tepkisi: Cumhurbaşkanı mı gölgeleniyor?
Rahip Rupnik’in cinsel tacizine maruz kaldığını iddia eden 5 kadın Papa'ya mektup yazdı

Katolik Kilisesi'ni sarsan skandal! 5 kadın Papa'ya mektup gönderdi
Survivor’da başlayan aşklarına Mira katıldı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu

Aşkları Survivor’da başlamıştı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu
Ekipler zeytin sineği için alarmda! Üreticiye 'takip edin' uyarısı

Ekipler yeşil altın için alarmda! İstilacı küçük ama zararı büyük
Fon soruşturmasında Tera patronu Emre Tezmen ve eski Genel Müdür Alper Öztürk'ün ifadeleri ortaya çıktı

Biri “Haberim yok”, diğeri “Hakim ortağın iradesi” dedi
Azerbaycan'dan dikkat çeken karar! Okullarda başörtüsü yasağı

Aliyev'den gündem yaratacak karar
Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu