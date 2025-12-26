Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: Sadece günü değil, geleceği planlıyoruz

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2025 yılını değerlendirdiği toplantıda yapılan çalışmaları anlattı. Bozbey, "Sadece günü değil, geleceği planlıyoruz. 20 yılda çözemedikleri birçok sorunu, bizler 20 ayda çözdük" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2025 yılını düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi. Bozbey'in, 'Kent anayasası – planlama- imar-kentsel dönüşüm', 'BUSKİ altyapı ve ulaşım yatırımları', 'Yeşil alanlar ve çevre ile ilgili çalışmalar', 'Tarımsal kalkınma çiftçi destekleri', 'Sosyal destekler – aile, kadın, çocuk, engellilere yönelik çalışmalar', 'İş ve meslek edindirme', 'Afetlere karşı hazırlık', 'Fen İşleri yatırımları', 'Gençlik ve spor çalışmaları', 'Kültür, sanat, kent tarihi ve turizm', 'Ödüller' ve 'Mali yapı tablosu' başlıkları altında kapsamlı bilgilendirme yaptığı, Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP Parti Meclis üyesi Canan Taşer, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, genel sekreter yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerin yöneticileri katıldı. 2025 yılında sadece beton dökmediklerini ve asfalt yapmadıklarını söyleyen Mustafa Bozbey,"Bursa'nın adaletini, yeşilini ve birbirimize olan güveni yeniden inşa ettik. Göreve gelirken Bursa'ya 'Bu kenti planlı, dirençli, adil, yeşil ve yaşanabilir bir kent haline getireceğiz' sözü vermiştik. Bu sözü adım adım hayata geçirdik" dedi.

KENT ANAYASASI-PLANLAMA-İMAR-KENTSEL DÖNÜŞÜM

Bursa'yı geleceğe hazırlarken ilk olarak kentin uzun vadeli yol haritasını çıkardıklarını belirten Bozbey, Ekim 2024'te 2050 vizyonlu 1/100.000 Ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı çalışmalarını, Bursa Planlama Ajansı çatısı altında başlattıklarını ifade ederek, "Kent Anayasası çalışma sürecini 16 üniversiteden 40 akademisyenle yürüttük. Bu çalışmada ilçe belediyeleri, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve hemşehrilerimiz de yer aldı. Bugüne kadar 17 başlık altında incelediğimiz, analiz ve sentezlerini tamamladığımız planlama çalışmalarında; nüfus, göç, ulaşım, sanayi, tarım, iklim, kültürel miras ve sosyal yapı gibi konuları kapsayan toplam yeni 835 pafta ve 72 rapor, ajans bünyesinde hazırlandı. Yaklaşık 500 toplantı ve görüşme, 80 derinlemesine mülakat gerçekleştirildi. 17 ilçede muhtar çalıştayı, 3 aşamalı paydaş çalıştayları, sektör toplantıları ve binlerce hemşehrimizin katıldığı anketlerle Bursa'mızın geleceğini ortak akılla tartıştık" diye konuştu.

'BURSA'MIZI KENT ANAYASASI İLE GELECEĞE HAZIRLIYORUZ'

Plan çalışmalarının, Türkiye'de ilk kez yapılan Stratejik Çevresel Değerlendirme süreciyle birlikte yürütüldüğüne değinen Bozbey, kağıt üzerinde plan yapmadıklarını, planın doğaya, suya, toprağa, iklime ve halk sağlığına etkilerini de bilimsel olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Planın, yalnızca teknik bir belge olmadığını, bütün Bursa'nın Kent Anayasası olacağını anlatan Mustafa Bozbey, "Bursa'mızı günübirlik kararlarla değil; bilimsel veriye dayalı, katılımcı ve çevre duyarlı bir Kent Anayasası ile geleceğe hazırlıyoruz. Titizlik ve özveriyle çalıştığımız 15 aylık sürecin sonuna geldik. Yeni yılın ilk aylarında da hazırladığımız Çevre Düzeni Planı'nı kamuoyu ile paylaşacağız. Kaçak ve ruhsata aykırı yapılarla kararlı biçimde mücadele ederek kentin tamamında imar denetimlerini artırdık. İlçe belediyelerimiz de ovada hala yapımı devam eden kaçak yapılara derhal müdahale etsin. Asla da müsaade etmesinler. Bunların tespitini yapıyoruz. Gerektiğinde bunları kamuoyuyla hiç çekinmeden paylaşabiliriz. İlçe belediyelerin bu konudaki hassasiyetini net olarak ortaya koymalarını Bursa'nın geleceği açısından bekliyoruz" dedi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜMDE İNSAN HAYATINI ÖNCELİYORUZ'

Kentsel dönüşümle ilgili de önemli adımlar attıklarını söyleyen Bozbey, kentsel dönüşümü bütüncül planlama, parçacıl uygulama anlayışıyla hareket ederek planladıklarını belirterek, "Kentsel dönüşümü yalnızca binaların yenilenmesi olarak değil, insan hayatını önceleyen, bilime dayalı ve kentin tamamını kapsayan bir güvenlik ve gelecek meselesi olarak ele alıyoruz. Bu çerçevede Bursa Planlama Ajansı bünyesinde plansız ve çarpık yapılaşmış kentin bütününü ne kadar etkilediğini tartışıyoruz. Bu konuda çözümler üretiyoruz. İzmir Mudanya Yolu'na paralel 29 kilometre uzunluğunda 65 metrelik Kuzey Bulvarı'nın da olduğu ilk etapta, yaklaşık 380 hektarlık alanda ekolojik temelli, yeşil sistem üzerine kurulu, ilkokul ve anaokul öğrencilerinin okullarına yürüyerek gidebildiği yeni bir kentsel tasarım ve dönüşüm çalışmasını da sürdürüyoruz" diye konuştu.

'GÜNLÜK SU TÜKETİMİ 430 BİN METREKÜPE DÜŞTÜ'

Suyun, Bursa'nın en stratejik başlıklardan biri olduğunu vurgulayan Mustafa Bozbey, BUSKİ'nin 2025'te hem yeni su kaynaklarını devreye aldığını, hem de içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında önemli yatırımlar yaptığını dile getirdi. BUSKİ'nin 17 ilçede toplam 6 milyar 174 milyon 818 bin TL tutarında yatırım çalışmasını hayata geçirdiğini açıklayan Başkan Bozbey, "Bursa kent merkezimizin günlük su tüketimi yaklaşık 430 bin metreküptür. Bursalılara teşekkür ediyorum. Yaklaşık 525 bin metreküp günlük tüketimin olduğu Bursa'da, 430 bin metreküpe kadar Bursalıların tasarrufu sayesinde düşürüldü. Bursa'da su kesintisi bir buçuk ay yapılmadı. Bursa'da su kesintisi bölgesel anlamda 9 gün yapıldı. Yalan konuşanların yapmadıkları, yapamadıkları, beceremedikleri, Bursalıların ne istediğini bilmedikleri, hizmetleri yerine getiremedikleri için su kesintisi yapmak zorunda kaldık. Onların oluşturduğu sorunları çözmek için gece gündüz mücadele ediyoruz" dedi.

'ÇINARCIK ARITMA TESİSİ'NDE ÇİVİ ÇAKILMAMIŞ'

2025 yılı içinde 60 yeni derin su kuyusu açtıklarını, Doğancı ve Nilüfer barajlarından Dobruca'ya iletim kapasitesini artırdıklarını hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, şunları söyledi:

"Çınarcık ihalesi belli. Ne zaman biteceği belli. Arıtma tesisinde çivi çakılmamış. Onun da Mayıs 2026'da biteceği belli. Sözleşmeleri var. Göreve gelmemizle birlikte bu yılın kurak geçeceğini bilim insanlarının bize gösterdiği biçimde değerlendirip ona göre hazırlık yaptık. Bypass hattını kısa sürede Dobruca Arıtma Tesislerine bağlanmasının şart olduğunu ortaya çıkardık. 20 yılda çöp süzüntü suyunu dahi Nilüfer'e vere vere gittiniz Bursa'dan. Biz geldik onu da çözdük. Ovaakça hala dereye akıyor. Birçok köy Nilüfer Çayı'na akıtıyor. Aklınız neredeydi? Niye yapmadınız. Yapamadınız, beceremediniz. Bunları 2026 programına da aldık, adım adım bunları gerçekleştireceğiz."

'BURSA VELHASIL SUDAN İBARET DEĞİL ARTIK'

Yakın zaman içerisinde Çınarcık suyunu Mudanya ile buluşturacaklarını söyleyen Bozbey, yıllık 25 milyon elektrik tasarrufu yapılacağını açıkladı. Çınarcık suyunu Karacabey'e de götürmeyi hedeflediklerini belirten Mustafa Bozbey, göreve geldiklerinde Çınarcık Arıtma Tesisi'nin yüzde sıfır olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Çınarcık Arıtma Tesisi'ni 2026 yılında faaliyete geçireceğiz. Yaklaşık günlük 300 bin metreküp civarında su arıtacağız ve kente vereceğiz. 500 bin metreküp kapasiteli Dobruca Arıtma Tesislerimiz var. Bursa'nın suyu önemli. Bursa velhasıl sudan ibaret değil artık. Bir gün gelecek Çınarcık Barajı da Bursa'ya yetmeyecek. Bu kuraklık devam ettiği sürece. Buna göre hazırlıklarımızı yapmak ve geleceği ona göre şekillendirmek zorundayız. Bugün her bir damlanın yüzde 70'ini tarım kullanıyor. Her bir damlanın yüzde 15'ini sanayi kullanıyor. Yüzde 15'ini de konutlar kullanıyor. Bunun hesabını iyi yapmalıyız. Tarımda bir değişimi ve dönüşümü sağlamalıyız."

'20 YILDA ÇÖZEMEDİKLERİ BİRÇOK SORUNU, BİZLER 20 AYDA ÇÖZDÜK'

BUSKİ'nin 2025 yılında sadece İnegöl'e 2 milyar lira civarında yatırım yaptığını açıklayan Mustafa Bozbey, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi ve diğer ilçelerde de önemli altyapı yatırımlarını hayata geçirdiklerini belirtti. Eskiyen şebekeleri yenileyerek kayıp–kaçak oranlarını düşürdüklerini anlatan Bozbey, "Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında, özellikle taşkın riski yüksek bölgelerde yeni hatlar inşa ettik. 3 adet atıksu arıtma tesisini tamamladık. Paket atıksu arıtma tesisleri yaptık. Büyük ölçekli atıksu arıtma tesisini kentimize kazandırdık. Önümüzdeki süreçte arıtma tesislerinin bazılarında kapasite artışıyla ilgili ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Hazırlıklarımızı 2026 yılı programında yaptık. Kirleticilerden bir tanesi de maalesef ki BUSKİ oldu. Önce kendi evimizin önünü temizleyeceğiz ki ondan sonra başkalarına 'Sen kirletiyorsun' diyeceğiz. İlk hedefimiz, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ olarak kirleticiler konusunda hassasiyetimizi en üst seviyeye çıkartmak. Arıtmak zorunda olduğumuz her şeyi arıtıp sonrasında Nilüfer Çayı'na verip ondan sonra başka kirleticilerden hesap sormalıyız. Eski dönemde yapmamış, yapamamışlar, becerememişler. Ama biz adım adım yapıyoruz. Süzüntü suyu konusunu bir telefonla çözdük. Niye beceremediniz? Anlayış ve bakış. 20 yılda çözemedikleri birçok sorunu, bizler 20 ayda çözdük. Daha da çözüyoruz. Mayıs ayında bitireceğimiz arıtma tesisiyle birlikte ve bu yıldaki gibi kuraklık yaşamaz isek Bursa uzun yıllar susuzluk sorunu yaşamayacak. Aynı kuraklığı yaşarsak alternatif kaynaklar önümüzde hazır olacak. Bunun hazırlığını yapıyoruz. Amacımız, susuzluk kelimesini Bursa'nın gündeminden çıkarmak" dedi.

'BÜYÜKŞEHİR'İN BORCUNU 9 MİLYAR TL'YE DÜŞÜRDÜK'

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin mali yapı tablosu hakkında da bilgi veren Mustafa Bozbey, şöyle konuştu:

"Nisan 2024'te Büyükşehir'in borcu 13 milyar civarındaydı. 2025 yılı sonunda bu rakamı 9 milyar TL'ye düşürdük. 4 milyar civarında borcumuzu azaltmış olduk. Hem hizmet ürettik hem iş yaptık hem de doğru projeleri doğru zamanda uygulayarak tasarruf sağladık. Borcumuz yüzde 31 düşmüş. BUSKİ'nin Nisan 2024'te 11 milyar 800 milyon lira olan borcu, kasım sonu itibarıyla 23 milyar oldu. BUSKİ'nin borcu yüzde 96 arttı. Biz olsaydık bu işin başında bu 23 milyar olmazdı. Hem beceremedikleri işler daha önce olurdu hem de bu borcun altında borç görürdük. Şirketlerde de yüzde 11 civarında bir artış var. Toplama bakıldığında yaklaşık 1 milyar avro civarında bir borç yükü almıştık. 835 milyon avroya düşürdük. 20 ayda hem hizmet ürettik hem toplam borcu yüzde 11 azalttık. Bize gelen paranın, Bursalılar adına geldiğini, 3.3 milyon Bursalının parası olduğunu, onların parasını kullanan kişiler olduğumuzun bilincindeyiz. Her kuruşu hesap etmek zorundayız. Bizler Bursalıların ödediği her kuruşunun hesabını verebilen şeffaf ve güçlü bir yapı ve yönetim inşa ettik."