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Burdur Gölü ve Salda Gölü'nde Su Kaybı Sürüyor; Barajlarda Doluluk Yüksek

Burdur Gölü ve Salda Gölü'nde Su Kaybı Sürüyor; Barajlarda Doluluk Yüksek
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DSİ verilerine göre Burdur Gölü son bir yılda 31 santimetre, Salda Gölü ise 14 santimetre su kaybetti. Kentteki bazı baraj ve göletlerde doluluk oranları yüzde 100'e yaklaşırken, Karataş ve Karaçal rezervuarlarında düşük seviyeler dikkati çekti.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'un iki önemli doğal gölü olan Burdur Gölü son bir yılda 31 santimetre, Salda Gölü ise 14 santimetre su kaybetti. Devlet Su İşleri'nin 1 Temmuz 2026 tarihli ölçümlerine göre, her iki gölde de geçen yıla kıyasla su kotunda düşüş yaşanırken, Burdur'daki birçok baraj ve gölette ise yüksek doluluk oranları dikkati çekti.

DSİ verilerine göre Burdur Gölü'nün su kotu, 1 Temmuz 2025 tarihinde 836,62 metre olarak ölçülürken, 1 Temmuz 2026 itibarıyla 836,31 metreye düştü. Böylece gölde son bir yılda 31 santimetrelik su seviyesi kaybı yaşandı.

Yeşilova ilçesindeki turkuaz rengi ve beyaz kumsalıyla ünlü Salda Gölü'nde de benzer durum görüldü. Geçen yıl 1 Temmuz'da 1132,92 metre olarak ölçülen su kotu, bu yıl aynı tarihte 1132,78 metre olarak kaydedildi. Buna göre Salda Gölü'nde de son bir yılda 14 santimetrelik su seviyesi düşüşü gerçekleşti.

Öte yandan DSİ'nin aynı tarihli verilerine göre Burdur'daki su depolama tesislerinde ise yüksek doluluk oranları dikkati çekti. Belenli, Kozağacı, Söğüt ve Değirmendere göletlerinde doluluk oranı yüzde 100 olarak ölçülürken, Belkaya Göleti yüzde 99,43, Ağlasun Göleti yüzde 97,37, Tefenni Göleti yüzde 97,21, Çavdır Göleti yüzde 92,98, Yapraklı Barajı yüzde 84,46, Karamanlı Barajı yüzde 81,83, Onaç Göleti yüzde 76,21 ve Karacaören Barajı yüzde 72,37 doluluk oranına ulaştı.

Buna karşılık geçtiğimiz yıllarda kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan ve yeniden su tutmaya başlayan Karataş Rezervuarı'nda doluluk oranı yüzde 10,93, Karaçal Ali Kılcı Rezervuarı'nda yüzde 24,93 ve Bademli Göleti'nde yüzde 28,23 olarak kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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