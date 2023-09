Burdur Gaziler Derneği Başkanı Okyar: "Bölüşürsek tokuz, bölünürsek yok oluruz"

Burdur'da Gaziler Günü çelenk sunma töreninde konuşan Gaziler Derneği Başkanı Hasan Okyar, "Bölüşürsek tokuz, bölünürsek yok oluruz" dedi.

19 Eylül Muharip Gazileri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törende Atatürk büstü önüne Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneği tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştiren Burdur Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Okyar, "Bugün 5 bin 713 şehit verdiğimiz dünyanın en kanlı meydan muharebesi olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin muzaffer Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından gazilik ve mareşallik unvanı verildi. Bugün Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucusu ve malul gazilerin şeref günüdür. Kahraman Gaziler; Gaziler Gününüz kutlu olsun" dedi.

"Bölüşürsek tokuz, bölünürsek yok oluruz"

Gazilerin her şart ve koşulda vatanı için gözünü kırpmadan canlarını feda edeceğini de söyleyen Gazi Hasan Okyar, "Gazi her koşulda vatan, bayrak, ezan ve namus, Allah aşkına bayrağımızla, sancağımızla şarapneller arasına bedenini sokan, ay yıldızlı bayrağımızda bir damla kan olabilmek isteyendir. Bugün şanlı bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıkları ve fedakarlıkları sayesindedir. Güçlü bir Türkiye emperyalist güçler tarafından istenmemektedir ülkeyi bölmek ve Sevr'i hortlatmak istemektedirler. Fakat dış güçler şunu iyi bilsinler ki Türk milleti asırlar boyunca hür ve bağımsız yaşamıştır. Her ülkenin ordusu vardır fakat Türkiye Cumhuriyeti'nin kadını, erkeği, kızı, kızanıyla ordusu millettir bu böyle biline. Onun içindir ki bugün her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekmektedir. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Bilinmelidir ki bir ulus birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek hiçbir güç düşünülemez" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından Vali Türker Öksüz ve beraberindeki protokol üyeleri, Gaziler Derneği Burdur Şubesi'ni ziyaret etti. Başkan Okyar, Vali Öksüz'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret, keyifli geçen sohbetin ardından sona erdi. - BURDUR